Retraites : la CGT d'Ille-et-Vilaine lance un appel à une "mobilisation intergénérationnelle"

La mobilisation contre la réforme des retraites a rajeuni de quelques années ce mardi 7 février. Entre 757.000 selon les autorités et deux millions de personnes , selon les syndicats, se sont rassemblées partout en France pour cet acte III de la protestation. Un chiffre en baisse comparé au 31 janvier, pourtant cette fois l'intersyndicale a été rejoint par les lycéens et les étudiants. Une jeunesse dans laquelle la CGT porte de l'espoir pour la suite du mouvement. C'est ce qu'explique Dominique Besson-Milord, secrétaire générale de la CGT en Ille-et-Vilaine, invitée de France Bleu Armorique ce mercredi 8 février.

France Bleu Armorique : La mobilisation dans la rue marque le pas comparé à la semaine dernière, le mouvement s'essouffle selon vous ?

Dominique Besson-Milord : Le mouvement pour nous ne s'essouffle pas dans la mesure où il y a encore une grosse mobilisation samedi. Beaucoup de personnes nous disent que c'est compliqué quand on perd une journée de salaire, et ils ont fait le choix de venir samedi prochain. D'autant plus que depuis le 19 janvier, c'est plusieurs millions de personnes qui se sont mobilisées. Le gouvernement et le patronat, avec ces niveaux de mobilisation, ne peuvent pas être sourds.

Il y a tout de même moins de monde que la semaine dernière, et ce, alors que les lycéens et les étudiants vous ont rejoint. C'est inquiétant de voir que même avec les jeunes, les rangs sont moins fournis ?

Non, ce n'est pas ce qui nous ce qui nous inquiète. Il faut quand même mesurer le haut niveau de mobilisation, c'est totalement inédit sur le département, plus de 35.000 personnes, on n'avait pas vu ça depuis 1995. Et puis, c'est la troisième mobilisation. Il y en aura une quatrième samedi. Il va falloir, c'est notre travail de syndicalistes de la CGT, aller discuter encore, aller à la rencontre des salariés, des travailleurs, des privés d'emploi, des retraités, des jeunes. Parce que, les jeunes, on pourrait croire que ce n'est pas un sujet qui les préoccupe et ça les préoccupe réellement.

Justement, vous pensez que la jeunesse a un rôle déterminant à jouer dans la suite du mouvement ?

C'est vrai que les jeunes, ce sont les premiers concernés puisque ce sont eux qui ont des difficultés pour trouver un emploi, qui vont vers des emplois précaires, qui vont vers un milieu du travail où les conditions de travail sont difficiles et qui seront percutés dans 20 ou 30 ans, si cette réforme des retraites passe. Donc qu'ils soient investis et qu'ils considèrent que c'est important pour eux, c'est bien évidemment une bonne chose. Et puis, c'est important que cette mobilisation soit intergénérationnelle. Et je pense que le gouvernement craint que la jeunesse descendre dans la rue.