Retraites : "La colère est telle que j'ai besoin de la crier dans la rue", confie une manifestante à Paris

"On ira jusqu'au retrait", ont scandé les manifestants ce jeudi 6 avril entre l'esplanade des Invalides et la place d'Italie à Paris. 57.000 opposants à la réforme des retraites ont défilé dans les rues de la capitale, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient sept fois plus nombreux – 400.000 – selon la CGT.

ⓘ Publicité

"Quoi qu'il en soit, on se sera défendu, on se sera battu"

"Je manifeste pour la deuxième fois de ma vie", assure René qui travaille au ministère de la Défense. "Depuis que le gouvernement a déclenché le 49.3. Là, c'était trop, j'étais obligé de sortir dans la rue. C'est piétiner les gens", poursuit-t-il. À l'inverse, Marie, professeure d'anglais âgée de 37 ans, n'a raté qu'une manifestation depuis le début de la contestation et elle "reste très déterminée". Elle espère toujours que le gouvernement retirera la réforme des retraites. "Quoi qu'il en soit, on se sera défendu, on se sera battu ... peut-être pour rien c'est déjà arrivé. Mais d'autres fois, on s'est battu et ça a marché. Je pense à la loi en 1995, je pense au CPE".

Elle déplore un "déni démocratie". Un avis partagé par sa mère Nadine. "C'est aussi une manifestation contre la surdité de ce gouvernement qui n'entend plus son peuple". Dans le cortège, les adhérents du syndicat FSU ont adressé "un carton rouge pour le gouvernement".

Des banques, la brasserie La Rotonde ont été ciblées

Des heurts ont éclaté en marge de cette manifestation. Les forces de l'ordre sont intervenues vers 16h pour "disperser un groupe à risque" après des jets de projectiles sur les vitres de la brasserie La Rotonde. Emmanuel Macron y avait fêté son score au premier tour d'élection présidentielle en 2017. L'auvent en toile rouge de l'établissement a pris feu après un tir de fumigène. Les pompiers sont intervenus rapidement. Deux banques ont également été vandalisées, boulevard Raspail et boulevard Auguste Blanqui. Des poubelles ont été brûlées, des abribus et autres mobiliers urbains ont été dégradés.

31 interpellations, selon le dernier bilan de la préfecture de police

À 19h20 ce jeudi, la préfecture de police de Paris annonce 31 interpellations et 77 blessés parmi les membres des forces de l'ordre. 13 ont été transportés à l'hôpital. Aucun bilan concernant les manifestants n'a été communiqué à cette heure. 4.200 policiers et gendarmes étaient mobilisés ce jeudi à Paris.

Beaucoup de manifestants condamnent ces violences mais beaucoup disent aussi les comprendre comme Christine. "J'ai déjà dit que ne cautionnait pas ces violences mais si c'est la seule solution pour que le gouvernement entende ... Voilà, le gouvernement provoque la colère et il ne fait rien pour l'apaiser". Cette assistance maternelle de 52 ans "ni politisée, ni syndiquée" manifeste pour la sixième fois, elle a fait grève à trois reprises. "C'est trop, la colère montait tellement à chaque fois qu'il fallait que j'aille manifester. Je viens seule. La colère est telle que j'ai besoin de la crier dans la rue", confie-t-elle.

Une nouvelle journée de grèves et de manifestations est prévue le jeudi 13 avril, à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel.