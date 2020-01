Après six semaines de grève contre la réforme des retraites, le gouvernement a indiqué ce mercredi soir que le mouvement avait coûté, jusqu'ici, 850 millions d'euros à la SNCF et près de 200 millions à la RATP.

Retraites : la grève a coûté 850 millions d'euros à la SNCF et près de 200 millions à la RATP

Au 42e jour de grève contre la réforme des retraites et à la veille d'une nouvelle journée d'actions et de grève interprofessionnelle, les services du Premier ministre ont indiqué, ce mercredi soir, que la grève avait coûté, jusqu'ici, 850 millions d'euros à la SNCF et près de 200 millions à la RATP.

Des "conséquences financières importantes"

Le gouvernement mentionne ces "conséquences financières importantes" dans un communiqué publié après des entretiens entre le Premier ministre Edouard Philippe et Catherine Guillouard, la patronne de la RATP, ainsi qu'avec Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Il les rencontrait pour "un point précis sur le dialogue social et la reprise du travail" dans les deux entreprises.

La grève n'a que trop duré - Édouard Philippe

Edouard Philippe a estimé ce mercredi que la grève à la RATP et à la SNCF était "sans issue" et "n'avait que trop duré".