Retraites : la grève SNCF peut bien perturber "les velléités de ski de quelques familles parisiennes" (CGT)

La CGT Cheminots et SUD-Rail ont proposé mardi une grève reconductible "dès la mi-février" à la SNCF si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites, avec une première étape les 7 et 8 février. C'est une grève "dans l'intérêt des usagers" assure l'invité du 6-9 France Bleu Isère ce mercredi 25 janvier, Franck Boyer, représentant de la CGT-cheminots à Grenoble.

France Bleu Isère - Vous appelez à une journée de mobilisation mardi 31 janvier. Vous espérez quelle mobilisation pour ces trois journées de grève ?

Franck Boyer - On espère évidemment une mobilisation la plus importante possible, a minima à la hauteur de celle du 19 janvier. Ensuite d'autres dates ne sont pas encore formellement décidées aujourd'hui, ce sera des propositions qui seront faites en AG des cheminots et qui doivent encore être validées. Il est important qu'on garde une certaine souplesse, en fonction de ce qui sera décidé au niveau intersyndical, et éventuellement un mouvement reconductible en février.

Et qui pourrait donc perturber les vacances de février. Je me mets à la place des usagers, il y a eu des grèves à Noël, des grèves à nouveau annoncées aux vacances de février. Il va y avoir des grèves à chaque vacances scolaires ?

Au-delà d'usagers, on parle de vacanciers. Personnellement, je me garderai bien de mettre sur le même pied les implications du projet de réforme de retraites et l'injustice de ce système de réforme par rapport à des volontés de déplacement, pour aller skier... Je pense qu'on est sur deux sujets qui sont d'amplitude très différente. À vrai dire, je ne pense pas que la priorité du moment soit d'assurer les velléités de ski de quelques familles parisiennes qui ont les moyens éventuellement d'y accéder.

Mais les usagers, vous les entendez ? Qu'est-ce qui vous disent ?

On les entend toujours et en fait, on se mobilise pour eux aussi. On voit très bien que l'offre ferroviaire étant dans une phase de rétrécissement, il y a des conditions de transport qui s'aggravent, des défauts de matériel, etc. Donc tout ça, en fait, on en revient à la question du financement, que ce soit du régime de protection sociale comme du transport ferroviaire. Donc en fait, si on s'organise, ce n'est pas justement pour défendre nos petits intérêts, c'est au contraire pour promouvoir une extension du transport ferroviaire. Donc les usagers, on travaille en fait dans leur intérêt aussi.

Est-ce que véritablement ces journées de grève reconductible sont efficaces ? On pense par exemple aux grèves de 2019, des grèves perlées pendant plusieurs mois à la SNCF. Finalement, vous n'aviez pas obtenu gain de cause. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce serait différent cette fois ?

Mais il n'y a pas une forme qui, a priori, permettrait de garantir à un mouvement social d'aller à son terme. Différentes formes existent. Il y a eu des victoires, des défaites dans différents cas, ce n'est pas ça l'essentiel. Il nous semble que vis-à-vis de la mobilisation du 19 janvier, on est en responsabilité d'apporter une forme d'organisation et de modalités de participation à ce mouvement pour arriver au retrait de ce projet de réforme. On peut avoir une crainte que des journées isolées de mobilisation et de grèves à intervalles hebdomadaires par exemple, sont insuffisantes ou nous conduisent à une sorte de routine dans l'organisation de ce mouvement. Et je pense que le gouvernement attend sans doute cela, qu'il y ait une baisse de participation et qu'ils en concluent finalement à une résignation.

Donc il faut durcir le mouvement ?

Oui, on pense qu'il faut l'inscrire dans une dynamique qui permette justement d'exploiter cette participation du 19 janvier. J'aimerais d'ailleurs revenir là-dessus, il y a eu un taux de participation et une mobilisation très élevée en gare de Grenoble, zéro trains sur la journée. Je n'avais jamais vu un mouvement de grève aussi suivi avec zéro train sur toute une journée. Et puis il y a deux autres choses très importantes. D'abord, qui a participé à ces cortèges ? Des personnes qui, d'une façon habituelle, sont plus éloignées des phénomènes de grèves et de mobilisation, ça nous a interpellé. Et l'autre point, ce sont les lieux de mobilisation : dans des petites villes qui n'avaient jamais vu des rassemblements de cette sorte. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a une profondeur dans le corps social du rejet de cette réforme.

Ce rejet est motivé par deux réalités qui se percutent dans notre pays : celle d'un appauvrissement des classes populaires et celle d'un extrême enrichissement d'une poignée, des 500 familles les plus riches de France qui ont multiplié par cinq leur enrichissement en dix ans, dans un contexte où, au contraire, les classes populaires et les classes moyennes se retrouvent face à des situations d'inflation. C'est vis-à-vis d'eux que ce projet est complètement injuste, malgré les mensonges à répétition du gouvernement sur le sujet, il va faire travailler plus longtemps les personnes les plus touchées physiquement par leur travail.

La réforme ne va pas toucher au régime spécial de la SNCF, déjà supprimé pour les nouveaux entrants à la SNCF...

Oui, on peut dire que le sujet de cette réforme, ce n'est pas les régimes spéciaux. À la SNCF, le statut a été fermé. Et de toute manière, la réforme Touraine (en 2017, nadl) fait qu'à partir des générations 1973, on arrive à 40 annuités de cotisation. Même si l'âge moyen de départ des cheminots est actuellement légèrement en-deçà de l'âge légal, très rapidement, on s'aligne progressivement sur le régime général. D'autres professions conservent encore des régimes spéciaux et on peut discuter sur leur pertinence. En tout cas, les régimes spéciaux représentent 3% des pensionnés. Donc je pense qu'on gagnerait du temps à s'occuper des autres 97%.