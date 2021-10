Retraités : la hausse des prix de l'énergie ne passe pas

Neuf organisations syndicales dont la CGT, la CFDT, FO, la CGC ou encore Solidaires appelaient à des rassemblements partout en France pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat des retraités. Selon les syndicats, les retraites de base ont augmenté de 0,4% cette année et les complémentaires de 1% alors que l'inflation est supérieure et atteint même 2,1% en septembre.

On va avoir du mal à se chauffer . Colette, une retraitée d'Aubenas.

La hausse des prix de l'énergie annoncée par le gouvernement était dans toutes les conversations. Le gaz a augmenté de 12,6% et l'électricité pourrait suivre le mouvement avec une augmentation au début de l'année 2022 de 12% a annoncé le gouvernement.

Une faible mobilisation en Drôme-Ardèche

Cet appel des syndicats n'a pas beaucoup mobilisé : ils étaient une trentaine à Privas, une quarantaine à Aubenas et Romans, une cinquantaine à Montélimar et Annonay et 220 à Valence selon les forces de l'ordre.