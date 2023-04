Retraites : “la loi est vidée” pour l'intersyndicale à Belfort après la décision du Conseil constitutionnel

La nouvelle étape dans le conflit social autour de la réforme des retraites s’est déroulée en fin de journée ce vendredi 14 avril : une centaine de manifestants se sont réunis pacifiquement devant les grilles de la préfecture à Belfort, à l’appel de l’intersyndicale, après la décision du Conseil constitutionnel.

“La défaite est amère mais la loi est vidée"

Les opposants belfortains à la réforme des retraites sont partagés entre la déception et l’espoir : si les membres du Conseil constitutionnel ont validé la principale mesure de la réforme des retraites avec le report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, six dispositions du projet de loi ont été retoqués, dont l’index seniors.

“La défaite est amère mais la loi est vidée : ça va être compliqué de faire passer ça” observe depuis le rassemblement Mélanie Meyer pour la CFDT : la responsable de l’Union territoriale professionnelle dans le nord Franche-Comté appelle déjà les manifestants à se réunir pour ”un 1er mai historique : il est temps de faire pression” appuie la responsable syndicale.

La perspective du 1er mai, la fin des mobilisations chaque semaine ?

À cette heure, l’intersyndicale veut rester unie, malgré quelques divergences de position. La CGT relance son appel à la grève générale, “en laissant le choix aux travailleurs” confie à France Bleu Belfort-Montbéliard le responsable terrifortain du syndicat Damien Pagnoncelli.

Signe des différences de point de vue, la solution de la grève générale n’est pas partagée par la CFTC : “nous appelons plus au référendum qu’à la manifestation” estime son président départemental Vladimir Djordjevic. Selon le représentant syndical, “il faut se rendre compte qu’il est difficile de continuer la grève pour les salariés. On ne peut pas leur demander de faire un acte 13, 14, 15... on doit avoir un autre type de manifestation avec le 1er mai”, le jour férié de la fête du Travail.