Retraites: la manifestation du samedi réunit 1500 personnes à Besançon

La mobilisation contre le projet de réforme des retraites se poursuit à Besançon: 1500 personnes ont défilé ce samedi après midi dans les rues du centre-ville, après les 4000 manifestants qui ont battu le pavé bisontin jeudi 9 janvier. A l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires, les manifestants se sont rassemblés place de la Révolution, avant d'entamer un parcours dans le centre-ville, via la Grande Rue dans le sens montant et la rue des Granges dans le sens descendant. Un contingent de gilets jaunes était également présent.

La mobilisation doit se poursuivre demain dimanche, avec une action devant l'hypermarché Géant-Casino de Châteaufarine pour protester contre l'ouverture du magasin en "libre-service" les dimanche et jours fériés. Une nouvelle journée nationale de "grève et de convergence interprofessionnelle" est prévue mardi 14 janvier dans toute la France.