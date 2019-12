Retraites : la Marne et les Ardennes toujours mobilisés

Au 6ème jour de grève contre la réforme des retraites, il n'était pas question pour les syndicats de relâcher la pression sur le gouvernement. Après une journée de mobilisation historique jeudi 5 décembre (800 000 manifestants partout en France), de nouvelles manifestations étaient organisées ce mardi.

A Reims, ce sont entre 1 500 et 2 000 personnes qui sont descendues dans les rues : des cheminots, des enseignants, des hospitaliers comme Valérie, infirmière de 53 ans : "Quand le gouvernement parle de retraites à 1 000 euros par mois, on n'aura jamais ça ils se foutent de nous !".

Tous les secteurs d'activité étaient une nouvelle fois représentés dans la manifestation rémoise contre la réforme des retraites © Radio France - Aurélie Jacquand

Comme jeudi dernier, tous les secteurs d'activité étaient représentés dans la manifestation rémoise, notamment le secteur privé à travers les salariés des Maisons de champagne Piper-Heidsieck et Mumm : "Notre métier est peut-être moins pénible qu'avant, mais on a eu une augmentation de charge de travail qui occasionne du stress", témoigne Olivier.

Gilles, lui, est clerc de notaire et il est venu défendre son régime, qui fait partie de l'un des régimes spéciaux que le gouvernement veut supprimer avec cette réforme : "On cotise plus que les autres et comme notre régime est bénéficiaire, on reverse des millions d'euros au régime général au titre de la solidarité. Mais ça nous permet de partir avec une bonne retraite et comme on cotise plus, c'est normal ! On veut garder ça".

Delphine a fait ses calculs : elle ne touchera pas plus de 700 euros à la retraite Copier

1 200 manifestants à Charleville-Mézières

Tout comme à Reims, le cortège de Charleville-Mézières était moins fourni que jeudi dernier. Ce sont tout de même 1 200 personnes qui ont battu le pavé dans la capitale ardennaise pour demander l'abandon de cette réforme des retraites. Réforme dont Edouard Philippe doit présenter les détails ce mercredi midi.