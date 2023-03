Retraites : la mobilisation continue dans la Manche après l'annonce de l'utilisation de l'article 49-3

"Frustrations", "colère", "mépris", "injustice", ce ne sont pas les qualificatifs qui manquent pour parler de cet article 49-3 dans la manifestations de ce samedi 18 mars. Ils étaient 2.500 à Cherbourg d'après l'intersyndicale, 1.500 selon la préfecture, à défiler une nouvelle fois dans la ville pour s'opposer à la réforme des retraites mais aussi aux méthodes du gouvernement. Les syndicats ont également compté 200 manifestants au rassemblement de Saint-Lô, c'était 130 pour les forces de l'ordre, et 400 personnes à Coutances là aussi sous forme de rassemblement, les autorités ont elles compté 340 manifestants.

Un 49-3 qui ne passe pas

"En plus des retraites, c'est la démocratie qu'il faut défendre," estime Léa, très remontée contre l'utilisation jeudi dernier de l'article 49-3 de la Constitution qui permet de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement pour faire passer une loi sans vote à l'Assemblée nationale. Un sentiment partagé par de nombreux manifestants dans le cortège rassemblé en fin d'après-midi sur la place du théâtre de Cherbourg.

Beaucoup de colère et de frustration dans les rangs de la manifestation de Cherbourg ce samedi 18 mars. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Si les manifestations se déroulent dans le calme depuis le début du mouvement dans la Manche, ce n'est pas le cas partout. Des tensions avec les forces de l'ordre ont au lieu à Paris, Lyon ou encore Strasbourg , et cela inquiète certains, comme Brigitte : "Le 49-3, c'est vraiment vouloir passer de force, et forcément la colère monte. Ça se radicalise et ça me fait peur." "Il y a une colère énorme," confirme Johanna, "et même si je suis contre toute force d'agressivité, cela ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des échauffourées."

Le mouvement continue

Dans le cortège, tous estiment que la mobilisation de la rue peut encore faire changer d'avis le gouvernement et mener au retrait du projet de réforme.

Syndicats et manifestant comptent maintenir leur mobilisation cette semaine avec toujours un objectif : le retrait du projet de réforme des retraites. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Du côté de l'intersyndicale, on a d'ores et déjà décidé de maintenir la pression. De nouvelles actions sont prévues dans la semaine à venir. Cela commence dès ce dimanche 19 mars avec un nouveau rassemblement place Napoléon à Cherbourg à 14h, lundi, un meeting à Carentan à 18h, des opérations de tractage dans de nombreuses villes comme Avranches ou Cherbourg.