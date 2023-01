Retraites : "Le gouvernement doit respecter les gens", dit la CGT Energie de Normandie

La réforme des retraites et l'appel de la CGT Pétrole à plusieurs jours de grève, et à l'arrêt du raffinage si nécessaire , les 19, 26 janvier et le 6 février prochain. Jeudi, Elisabeth Borne a appelé les syndicats à ne pas "pénaliser les Français". Le secrétaire fédéral de la CGT pétrole, salarié d’ExxonMobil à Port-Jérôme-sur-Seine, réagit ce vendredi sur France Bleu Normandie. "Elisabeth Borne qui pénalise les Français. plus pour combien ? 28 millions de personnes, c'est ça ? Faut quand même arrêter. Pour l'instant, il n'y a pas de pénalisation. Nous ce matin, on lance un appel au gouvernement à respecter les gens, les travailleurs et puis à retirer le projet. Je crois qu'il y a eu une levée de boucliers assez conséquente contre le projet", explique Emmanuel Lépine.

ⓘ Publicité

La CGT Pétrole assure être dans une stratégie dite de prévention : "On alerte le gouvernement en amont ce qui va se passer s'il reste arc-bouté sur ce sujet". Selon Emmanuel Lépine, il y a bien un risque de "réquisitions : dans ce cas, nous appellerons l'ensemble des travailleurs à converger vers les sites pétroliers pour défendre le droit de grève, parce qu'une réquisition, ça s'appelle du travail forcé." Le salarié d'ExxonMobil assure ne pas vouloir "faire grève, pour faire grève mais bien vouloir empêcher le gouvernement de mettre deux ans de plus."

"Il y a une baisse d'espérance de vie dans le secteur pétrolier"

Il rappelle que dans le pétrole, "les conditions de travail sont extrêmement pénibles, notamment en production. Les travailleurs sont exposés au travail de nuit, à des conditions difficiles, et puis il y a aussi l'exposition aux matières dangereuses, aux produits. Tout cela fait des baisses d'espérance de vie. Arrivés à 55, 60 ans et bien ils n'en peuvent plus de tourner les vannes, de monter sur des échelles, et de respirer des produits toxiques", conclut Emmanuel Lépine.

loading