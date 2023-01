Retraites : "Le gouvernement ne mesure pas la colère" selon la sénatrice PCF de la Seine-Maritime

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi : le texte est étudié depuis lundi devant la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée Nationale. Le texte prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, un report qui n'est "plus négociable" a déclaré ce week-end la première ministre Elisabeth Borne.

Une réforme qui va avant tout pénaliser les femmes, selon la sénatrice communiste de la Seine-Maritime, Céline Brulin.

"Les femmes vont devoir travailler 7 à 9 mois de plus par rapport à des hommes qui travailleraient cinq mois de plus. C'est dans l'étude d'impact, c'est à dire un document que le gouvernement a lui-même produit en appui de ce texte de loi."

Céline Brulin ajoute "que les femmes partent déjà en moyenne plus tard que les hommes en retraite. Elles ont de très faibles pensions qui s'expliquent par des carrières hachées. Je pense aux aides soignantes qui travaillent à temps partiel, aux AESH etc... Et la réforme ne rattrape absolument pas cela."

Interrogée sur les propos d'Elisabeth Borne, concernant le report de l'âge légal de départ plus "négociable", Céline Brulin ne se dit pas impressionnée ni abattue : "on en a connu des gouvernements qui nous disaient qu'ils ne bougeraient rien et puis qui ont été finalement contraints de le faire grâce aux mobilisations sociales. Je crois que ce sera aussi le cas pour celui-ci. Des ministres sont en train de dire qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, notamment sur ce sujet de la retraite des femmes."

Selon la sénatrice, "il y a plus de 90 % des salariés qui sont contre cette réforme. On voit qu'il y a aujourd'hui des députés de la majorité, des députés des Républicains qui s'interrogent, voire qui disent qu'ils ne vont pas la voter. Le gouvernement ne veut pas rester sur cette posture d'isolement face à un peuple uni, mobilisé, déterminé. Et je crois que la sagesse commanderait d'ajourner ce texte".

