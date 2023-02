Retraites : le gouvernement veut "améliorer" la réforme pour les femmes, assure Olivier Dussopt

Le projet de loi sur la réforme des retraites va-t-il évoluer sur la situation des femmes ? Le ministre du Travail Olivier Dussopt a expliqué ce dimanche que le gouvernement veut "améliorer" le projet de loi pour les femmes, et se dit prêt à examiner les propositions des sénateurs Les Républicains deux jours avant l'examen du texte au Sénat, contrôlé par la droite. Le texte du gouvernement est vivement critiqué pour son manque d'équité envers les femmes , qui devraient allonger leur carrière davantage que les hommes.

Le gouvernement "ouvert" aux propositions LR

Le patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, proposait notamment ce samedi dans Le Parisien soit une "surcote de 5% pour les mères de famille qui auraient atteint à la fois une carrière complète et l'âge légal, soit un départ anticipé à 63 ans". "Nous sommes d'accord et ouverts", a répondu Olivier Dussopt dimanche sur BFMTV, expliquant qu'"avoir des âges de départ différenciés entre les femmes et les hommes, ce n'est pas très juste".

"Dans le texte, le chantier que nous avons à améliorer et à poursuivre concerne la situation des femmes qui, ayant eu des enfants, arrivent à l'âge de la retraite (...) avec des trimestres validés au titre de la maternité" qui souffriront d'un "effet de neutralisation" et seront "perdus" du fait du relèvement de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, a convenu Olivier Dussopt. "On peut trouver des solutions", a-t-il poursuivi, alors que la réforme doit être examinée à partir de mardi par les sénateurs , dix jours après des débats houleux à l'Assemblée .

Le gouvernement, a-t-il avancé, envisage par exemple de "se dire qu'à partir d'un certain âge, si vous n'avez pas atteint l'âge d'ouverture des droits (...) mais que votre carrière est déjà complète, les trimestres que vous continuez à faire donnent lieu à une surcote", sans en préciser le taux.

"Je souhaite que le Sénat puisse enrichir" le texte, dit Emmanuel Macron

En visite au Salon de l'Agriculture ce samedi , le président de la République Emmanuel Macron a expliqué qu'il souhaitait "que le Sénat puisse enrichir" le texte sur la réforme des retraites. "J'ai vu (que) le Sénat voulait faire avancer les choses sur la politique familiale et les droits des femmes. Je pense que le gouvernement abordera (ce débat) avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte", a poursuivi le chef de l'État.

Il a encore fait observer que le Sénat, à majorité de droite, avait dans le passé "plusieurs fois porté des réformes qui étaient assez proches de celle d'aujourd'hui".

Les syndicats, qui s'opposent à la réforme des retraites, appellent à mettre la France à l'arrêt lors de la prochaine journée de mobilisation le 7 mars. Lors de la dernière journée de manifestations le 16 février, 1,3 million de personnes ont manifesté selon la CGT, 440.000 selon le ministère de l’Intérieur.