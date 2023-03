Retraites : "le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de mettre la France à l'arrêt"

Cette semaine qui débute s'annonce comme la plus dure pour le gouvernement et sa réforme des retraites. La mobilisation du mardi 7 mars pourrait être supérieure à toutes les autres journées depuis le mois de janvier. Le mouvement devrait trouver un écho important sur la plateforme pétrochimique de Carling-Saint-Avold selon Arnaud Ruscha, délégué CGT chez Arkema et invité de France Bleu Lorraine ce lundi au nom de l'intersyndicale.

Péage gratuit

"Nous avons, fait le tour de nos collègues de travail dans les différentes installations pour leur demander de cesser le travail" explique le syndicaliste qui proclame "le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de mettre la France à l'arrêt." Les grévistes se posteront aux trois entrées de la plateforme et comptent organiser une opération péage gratuit à la barrière de Saint-Avold sur l'A4. Ils seront également en nombre dans le cortège qui défilera dans les rues de Metz.

"Dur, injustifiable, indéfendable"

La détermination des salariés reste intacte selon Arnaud Ruscha, même après plusieurs semaines de bataille et malgré la volonté ferme du gouvernement de faire passer sa réforme. "On savait que ça allait être long, que ça allait être compliqué. Donc l'idée n'était pas forcément de rentrer dans une bataille dure tout de suite. Tous le monde a bien compris que ce projet était non seulement dur, mais en plus complètement injuste, injustifiable et indéfendable. Je ne sens pas de lassitude. Je sens surtout que les gens, plus ça avance, plus ils sont en colère."

