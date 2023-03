Retraites : "Le RN tire souvent les bénéfices de ce type de crise", selon un enseignant en sciences politiques

L'obstination de la rue peut-elle faire plier le gouvernement ? À la veille d'une 10e journée de mobilisation ce mardi 28 mars, on pose la question à Thomas Frinault, enseignant-chercheur, maître de Conférences en sciences politiques à l'Université Rennes 2, invité de France Bleu Armorique ce lundi 27 mars.

France Bleu Armorique : Est-ce que le retrait de cette loi, désormais adoptée, est encore possible ?

Thomas Frinault : Il est possible, ne serait ce que parce qu'il y a déjà eu plusieurs saisines du Conseil constitutionnel. C'est à la fois une arme politique, mais là, il y a un vrai doute sur la constitutionnalité. Ça veut dire que pendant un mois, le texte est figé. Les sages ont un mois pour rendre leur décision. Alors ça peut être une censure totale, mais c'est exceptionnel et peu probable. Donc, on verra bien, mais il y a un vrai doute. En fait, le doute, c'est sur le véhicule législatif. Est-ce qu'on pouvait utiliser ce projet de loi rectificatif d'une loi de financement de la Sécurité sociale pour faire passer ce type de réformes et pas nous ordinaires ? Ils l'ont fait parce qu'il y a un avantage pour l'exécutif, ça leur a évité de griller un joker. Ils pourront réutiliser un 49.3 sur un texte de loi ordinaire. Mais par contre, il y a un doute sur la constitutionnalité. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le référendum d'initiative partagée.

250 parlementaires, principalement de gauche, ont déposé une proposition en ce sens...

Oui, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la recevabilité. Ensuite, si c'est bon en quelque sorte, il y aura neuf mois pour recueillir des signatures équivalant à 1/10 du corps électoral, c'est énorme. Ç'a déjà eu lieu sur la privatisation des Aéroports de Paris. Un peu plus d'un million de signatures avaient été recueillies. Ce n'est pas allé à son terme, mais vous imaginez bien que la réforme des retraites va davantage mobiliser de signatures. Donc peut-être que pour la première fois, le référendum d'initiative partagée pourrait se tenir. On reste sur une condition très exigeante : presque cinq millions de signatures, mais sait-on jamais.

La semaine dernière, la colère a basculé souvent dans la violence. À quoi faut-il s'attendre désormais sur le plan politique ? Comment l'exécutif peut sortir de cette crise ?

Le problème, c'est que l'exécutif veut sortir du dossier des retraites pour renouer un dialogue avec les syndicats. Le problème, c'est qu'on a un exécutif qui est quand même un peu bloqué parce qu'une des portes de sortie, ce serait en soit la dissolution. Mais Emmanuel Macron voit bien que dans la configuration actuelle, sa majorité parlementaire n'a strictement rien à y gagner. Elle a même à y perdre. Regardez les simulations qui ont été faites, s'il y avait une élection législative demain, un bloc s'en tire plutôt bien, c'est la NUPES et un bloc qui monte beaucoup, c'est le RN et vous avez un bloc qui descend beaucoup, c'est la majorité parlementaire. Aujourd'hui, l'exécutif se retrouve coincé, sans majorité. Ce qu'on vit nous rappelle que la majorité est un ingrédient de la cinquième République. Et quand cet ingrédient n'est pas là, ça dysfonctionne. Et donc il faudrait retrouver une majorité. Simplement, elle est impossible à retrouver aujourd'hui dans les urnes.

Les Républicains sont plus divisés que jamais, la NUPES est accusée d'inciter souvent à la violence dans les manifestations, le PS est inexistant et on entend très peu l'extrême droite. Qui va sortir grandi de cette crise selon vous ?

On voit que le RN tire souvent les dividendes de ce type de crise politique. Le RN, il est à la fois sur deux deux versants. Il joue à l'Assemblée nationale une forme de respectabilité, de notabilité qui l'oppose en quelque sorte à la NUPES et à LFI dans ce débat, comme quoi lui joue le jeu parlementaire, le jeu du débat. Et puis, d'un autre côté, le RN continue à jouer sa carte d'opposant à l'exécutif. En tout cas, ça ne lui porte pas préjudice, manifestement. La NUPES peut aussi espérer quand même séduire un électorat qui avait pu se recentrer et qui est déçu, parce que, ce que l'on voit dans cette réforme des retraites, c'est que même celles et ceux qui pouvaient être raisonnablement bien disposés à l'endroit de l'exécutif n'ont pas forcément apprécié la méthode et la procédure. C'est-à-dire qu'au-delà du dossier de la réforme des retraites, c'est l'adoption un peu forcée par le 49.3 qui a pu mécontenter. Donc, de ce point de vue là, je dirais que sur les deux marges du spectre politique en quelque sorte, il y a peut-être des bénéfices à attendre.