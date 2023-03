Retraites : le secteur de l'énergie déjà mobilisé en Drôme et en Ardèche

Le secteur de l'énergie n'a pas attendu le 7 mars pour se mobiliser contre la réforme des retraites, dans la Drôme comme en Ardèche. Les quatre réacteurs nucléaires de la centrale du Tricastin sont contrôlés par des grévistes, ils ont entamé une "reprise en main", c'est-à-dire une limitation des megawatts produits. En Ardèche, es piquets de grève ont été installés dans le secteur de l'hydraulique, sur la rivière Chassezac, qui compte six barrages et cinq usines entre Lozère et Ardèche.

