Retraites : "Le sens de l'histoire, c'est de partir plus tôt", selon le secrétaire CGT des cheminots normands

Normandie, France

Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, le secrétaire de la CGT Cheminots en Normandie, Christophe Callay, opposé à la réforme, estime que le gouvernement ne va pas dans "le sens de l'histoire" : "D'après eux, la population devrait travailler plus longtemps, alors qu'on a des jeunes qui cherchent du travail et un nombre de chômeurs qui augmente."

"Le gouvernement est campé sur ses positions"

"Aujourd'hui, le sens de l'histoire c'est de partir en retraite beaucoup plus tôt et de travailler moins longtemps, avec les progrès de la numérisation et de la robotisation, poursuit Christophe Callay, invité de France Bleu Normandie. Et en même temps, on trouverait un partage du travail financé par le partage des richesses."

La CGT a annoncé à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de trêve de Noël, notamment à la SNCF, si le gouvernement ne retire pas son projet. Le syndicat ne veut pas de cette réforme mais n'est pas contre le principe d'améliorer le système existant, notamment pour les métiers pénibles, comme l'explique Chirstophe Callay : "Nous aussi on a envie de passer les fêtes de Noël. Mais le gouvernement est campé sur ses positions et pour nous c'est une réforme injuste et impopulaire. Le gouvernement doit enlever cette réforme et revenir à la table des négociations."

En ce qui concerne le régime spécial des agents de la SNCF, Christophe Callay précise que "depuis la réforme de 2018, les nouveaux embauchés, à partir du 1er janvier, ne seront plus au régime spécial. Cela veut dire que le régime spécial de la SNCF n'existe plus. Quel est l'intérêt pour le gouvernement de s'y attaquer ? Il n'y en a aucun, si ce n'est un intérêt idéologique."