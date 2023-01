Retraites : "le texte n'est pas figé" affirme Magali Altounian de Renaissance

C'est le grand test ce jeudi contre la réforme des retraites : tous les syndicats représentatifs qui montrent un front uni pour la 1er fois depuis 2010 appellent les Français à manifester massivement contre le projet du gouvernement de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 32 à 64 ans. C'est une journée noire qui commence dans les transports avec très peu de trains et de métros, de nombreux enseignants grévistes également, et des raffineries à l'arrêt pour 24h. Hier soir, dans une réunion publique à Nogent-sur-Marne, Elisabeth Borne a encore défendu "un projet porteur de progrès social", pour préserver le système de retraites par répartition. Mais les opposants dénoncent une réforme injuste qui pèse sur les salariés, et pas les entreprises, et sans mesures fortes sur la pénibilité du travail ou l'emploi des séniors. La mobilisation va-t-elle se poursuivre ? Les syndicats se réunissent ce soir pour décider de la suite du mouvement.

"le texte n'est pas figé" affirme Magali Altounian de Renaissance

Magali Altounian, adjointe au maire de Nice et membre du parti Renaissance d'Emmanuel Macron était l'invitée de France Bleu Azur ce jeudi matin. Elle affirme que le débat est ouvert et que le parlement pourra modifier le texte.