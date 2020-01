Retraites : les avocats d'Amiens en grève pour conserver leur régime autonome

Amiens, France

Les avocats du barreau d'Amiens font grève ce lundi contre la réforme des retraites. Ils y sont même appelés pour la semaine pour défendre leur régime autonome. Ils vont notamment demander le renvoi des audiences. Selon Dorothée Fayein-Bourgois, leur bâtonnier, "le régime universel par points est un régime universel qui dans le cas des avocats est un régime pervers qui va mettre à mal la solidarité des avocats et leur indépendance".

Pour Dorothée Fayein Bourgois, invitée de France Bleu Picardie ce lundi, le régime autonome des avocats répond aux critères voulus par le gouvernement : "lisibilité, simplicité et solidarité". Elle explique : "lorsqu'on est un avocat qui gagne très bien sa vie, on cotise de façon très importante. Lorsqu'on est un avocat qui gagne moins bien sa vie parce qu'on a choisi des combats qui ne sont pas rentables, on cotise très peu et pour autant, à la fin de notre vie professionnelle, nous aurons tous exactement la même retraite de base". Elle ajoute que la solidarité envers les autres Français passe par le versement chaque année de 100 millions d'euros au régime national.

Dorothée Fayein-Bourgois, bâtonnier du barreau des avocats d'Amiens © Radio France - Valérie Massip

Crainte pour la survie de certains cabinets

Avec la réforme, les avocats craignent le doublement des cotisations que les cabinets les plus fragiles ne pourront pas supporter, ajoute le bâtonnier d'Amiens. "Ceux qui assurent sur le territoire l'accès au droit, la défense des valeurs essentielles de la profession et de l'Etat de droit périront" prédit Dorothée Fayein-Bourgois.

Les avocats du barreau d'Amiens doivent décider ce lundi matin quelles autres actions ils pourraient mettre en place dans les jours qui viennent.

