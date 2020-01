Réforme des retraites : les avocats de Nîmes prolongent la grève jusqu'au 20 janvier

Les avocats du barreau de Nîmes disent NON à la réforme des retraites

Nîmes, France

Dans un communiqué publié ce mercredi, les avocats de Nîmes confirment la poursuite de la grève jusqu'au 20 janvier inclus. Le conseil de l'Ordre se réunit ce jour-là, à midi, et déterminera si la mobilisation doit encore se poursuivre. Les avocats réclament le retrait du projet de réforme sur les retraites. Ils refusent d'intégrer le système universel prévu dans cette réforme, et demandent à conserver leur caisse autonome et solidaire.

"Les avancées relatives à la gestion autonome de notre Caisse de retraite ne compensent pas le risque toxique de voir des augmentations certains de cotisations dans le futur régime universel contrebalancées de manière précaire et évolutive par des mesures votées annuellement". Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes, Jean-Marie Chabaud

Les avocats nîmois ont déjà volontairement manqué l'audience de rentrée au conseil des prud'hommes ce mardi. Une prise de parole est prévue ce vendredi à l'occasion de l'audience de rentrée, à la cour d'appel.