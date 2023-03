Réforme des retraites : les commerçants marseillais très inquiets face à la violence des manifestations

Les commerçants marseillais sont en colère. Alors que la 10e journée de mobilisation nationale est prévue ce mardi, les professionnels du centre ville de Marseille redoutent de nouveaux affrontements. Depuis le passage en force du gouvernement pour faire adopter définitivement la réforme des retraites, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises des Bouches-du-Rhône assure que les commerçants subissent des dégradations à répétition . Les clients fuient de fait le centre-ville, et leur chiffre d'affaires chute radicalement.

ⓘ Publicité

Un chiffre d'affaires divisé par deux

Plusieurs vitrines du centre-ville ont notamment été brisées, comme rue Saint-Féréol, dans le centre-ville de Marseille. Laurent, menuisier, reçoit de plus en plus de demandes ces derniers jours pour protéger les vitrines des commerçants avec des planches : "On installe des protections en bois pour éviter les effractions. C'est un peu le rush et on sent que le mouvement n'est pas fini."

Une crainte partagée par Nicole Richard-Verspieren, vice-présidente de la CPME13 en charge du commerce et présidente de l'association des commerçants de la rue de Rome. Elle assure que la fréquentation des commerces à Marseille a été divisée par deux, ce qui entraine automatiquement un chiffre d'affaires deux fois moins important.

Pour elle, deux facteurs expliquent cela. D'une part, "les manifestations qui bloquent le monde économique, mais qui se font dans l'ordre". Puis, en dehors des manifestations, "il y a ces défilés sauvages et des gens qui sèment la terreur." La vice-présidente de la CPME 13 en charge du commerce fait notamment référence aux débordements suite au carnaval de La Plaine à Marseille le 19 mars dernier.

Lors du rassemblement, qui a pris rapidement des allures de manifestation contre la réforme des retraites, certains manifestants ont brûlé leurs chars et jeté poubelles et trottinettes électriques dans le feu. Seize personnes ont été interpellées ce jour-là et 25 policiers blessés.

"Une ambiance extrêmement anxiogène"

Les commerçants marseillais remarquent également que les clients ont moins l'envie de faire du shopping en cette période de mobilisation. "Ils n'ont pas beaucoup d'essence et sont souvent en télétravail, explique Nicole Richard-Verspieren. Il faut que le gouvernement pense à jouer son rôle de sécurité et qu'il maintienne une atmosphère plus sereine." Dans ce sens, alors que les restaurateurs évaluent leur perte de chiffre d'affaires à près de 40%, l'UMIH 13 demande au gouvernement de mettre en place le chômage partiel , comme lors de la crise sanitaire.

L'inquiétude des commerçants est présente tous les soirs dans les boutiques du centre-ville. Des hordes de manifestants jettent des pavés sur les vitrines "tous les soirs", assure Nicole Richard-Verspieren. "Il y a un mutisme général, on se renferme un peu sur soi. On est prêt à tirer le rideau dès qu'il se passe quelque chose. Les commerçants sont très inquiets, il y a une ambiance extrêmement anxiogène."