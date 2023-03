Retraites : "Les députés sont-ils élus d'un parti ou d'un territoire", demande la CFDT Bretagne avant le vote

L'inquiétude de l'exécutif monte concernant le texte de la réforme des retraites. À la veille de la réunion de la commission mixte paritaire et à deux jours du possible vote définitif à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron en appelle à la "responsabilité des oppositions" . La majorité ne tient qu'à un fil et les syndicats l'ont bien compris. La CFDT Bretagne a adressé une lettre ouverte aux parlementaires bretons pour tenter de les convaincre de voter contre le texte. Tout reste possible, selon Christophe Rondel, secrétaire général de la CFDT Bretagne, invité de France Bleu Armorique, ce mardi 14 mars.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Il y a eu trois à quatre fois moins de monde samedi 11 mars que la grande manifestation du 7 mars. Qu'est-ce que vous espérez de la mobilisation de ce mercredi 15 mars, après la déception de samedi ?

Christophe Rondel : Ce n'est pas forcément une déception. C'était quand même le septième mouvement, donc on pouvait s'attendre à un essoufflement. Ce qu'on attend de la mobilisation de demain, c'est qu'elle soit massive pour montrer aux parlementaires qui sont amenés à voter ou pas la loi, que les travailleurs, ceux qui cotisent pour financer le régime des retraites, ne veulent pas de ce projet de loi.

Le texte pourrait être définitivement voté jeudi. Demain, c'est un peu la mobilisation de la dernière chance pour vous ?

Tant que la loi n'est pas promulguée, la loi ne s'applique pas et on ne sait pas s'elle sera votée. Avec ce texte, on s'aperçoit que des députés, même en Bretagne, s'interrogent, voire vont voter contre le projet de loi. Est-ce- qu'il y aura une majorité ? Est -ce que les députés bretons sont des députés d'un parti politique sans possibilité d'expression réelle ou est-ce qu'ils sont élus de la nation, élus du peuple et élus d'un territoire ? Est-ce qu'ils entendent ce territoire ? C'est vraiment la question.

Malgré tout, le scénario le plus probable pour l'heure, c'est le vote du texte cette semaine. Vous continuerez à vous mobiliser après ce vote ?

Le scénario le plus probable, c'est ce qu'on nous dit, c'est la ritournelle qui est engagée ! Mais rien n'est aussi sûr. On voit qu'il y a une majorité qui tient à un fil. C'est un château de cartes, si une carte tombe, tout s'écroule. Et puis les députés pourraient être responsables, comme les sénateurs. S'ils sont si convaincus que ce texte est bon, ils pourraient le reporter en septembre, pour discuter d'un projet de loi dès aujourd'hui sur le travail, le sens du travail et la pénibilité. Et dès lors qu'on aura discuté du travail, là, on pourra discuter de la retraite ensuite. Donc la mobilisation postérieurement au 15 mars, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est le 15 mars. Chaque travailleur peut faire grève tout simplement en s'abstenant de son travail. Dans le privé, c'est très simple, on prévient le travail. Quand le cortège passe dans la rue, on le quitte deux heures, on revient ensuite. C'est important de marquer sa désapprobation et impulser une dynamique pour que les députés, notamment de la majorité, se rendent compte de la réalité du terrain.