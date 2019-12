Retraites : "Les Français attendent cette réforme" selon la députée de Dordogne Jacqueline Dubois

Dordogne, France

Ce jeudi 5 décembre, une grande journée de mobilisation est prévue en France contre la réforme des retraites. Les cheminots, les étudiants, les policiers, les pilotes de lignes les enseignants, les salariés d'EDF entre autres... ils sont tous mobilisés contre le projet de loi du gouvernement. Il souhaite supprimer les 42 régimes spéciaux existants pour le remplacer par un régime universel à point. La CGT, FO, la FSU et Solidaires ont appelé à une grève interprofessionnelle. Ils sont opposés au projet. De leur côté, la CFDT, la CFTC et l'Unsa sont favorables à un régime universel à points plus simple.

Interview de Jacqueline Dubois, députée LREM de la 4e circonscription de la Dordogne sur France Bleu Périgord Copier

Selon Jacqueline Dubois, députée LREM de la 4e circonscription de Dordogne, les "Français attendent cette réforme des retraites même si elle leur fait peur, ils savent qu'elle est essentielle". Elle estime que cette réforme va permettre "plus de simplicité, plus d'égalité, plus de solidarité et plus de justice" entre les professions.

Certains syndicats craignent que la valeur du point serve de variable d'ajustement budgétaire. Ce point va déterminer à partir de 2025 le niveau des pensions. Plusieurs professions ont déjà fait des simulations. Pour la députée LREM de la Dordogne, "ces simulations sont proches de fake-news car on ne connait pas encore la valeur du point et tous les réglages ne sont pas faits".

On ne connaît pas encore le contenu détaillé de la réforme des retraites. Edouard Philippe doit présenter dans deux semaines les arbitrages sur cette réforme des retraites. Le travail sur cette réforme a débuté en 2017.