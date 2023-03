Retraites : "Les manifestants doivent se tenir éloignés des groupes violents", prévient le préfet du Morbihan

Le préfet du Morbihan prévient, via un communiqué : "Les manifestants doivent se tenir éloignés des groupes violents", que ce soit "pour leur sécurité et afin de faciliter le travail des forces de l'ordre et de secours". Pas question visiblement de revivre les débordements de jeudi à Lorient.

Ce lundi, plusieurs hommes qui s'en étaient pris au commissariat et à la sous-préfecture de Lorient jeudi ont été condamnés à de la prison ferme. Pas question de vivre à nouveau de tels débordements ce mardi pour cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est ce qu'on comprend entre les lignes du communiqué du préfet du Morbihan.

Avertissement de la préfecture "Pour leur sécurité et afin de faciliter le travail des forces de l'ordre et de secours, les manifestants doivent se tenir éloignés des groupes violents qui pourraient se constituer lors des manifestations". Un avertissement clair lancé aux casseurs. Lundi, le maire de Lorient, Fabrice Loher expliquait sur France Bleu avoir reçu le renfort de gendarmes mobiles.