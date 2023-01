Retraites : les manifestants seront-ils aussi nombreux ce mardi ?

Ce mardi 31 janvier 2023, c'est l'acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le 19 janvier dernier, entre 1 et 2 millions de personnes ont manifesté en France contre l'allongement de la durée de cotisation et le recul de l'âge légal. Les manifestants étaient 25.000 à Nantes, 50.000 selon les syndicats, mais seront-ils aussi nombreux le 31 ? Reportage sur le marché de Basse-Indre, en Loire-Atlantique.

ⓘ Publicité

"Mes drapeaux sont déjà prêts" - Philippe, 62 ans

Il y a d'abord ceux qui soutiennent le mouvement corps et âmes. "Mes drapeaux sont déjà prêts, sourit Philippe, 62 ans, qui a fait grève le 19 janvier. Nathalie, sa femme, y participera aussi. "J'ai travaillé 23 ans dans le secteur de la chaussure, et je ne suis même pas sûre d'avoir une retraite convenable" confie-t-elle.

Certains irons au travail le 31 janvier, mais soutiennent le mouvement de grève, comme Didier. "En tant que salarié, quand on a une certaine pression dans les entreprises, je comprend qu'arrivé à un certain âge, on ai envie de partir" dit-il.

"La retraite, c'est encore trop loin pour moi" - Anne-Laure, 23 ans

D'autres ne se sentent pas vraiment concernés, comme Anne-Laure, fraichement diplômée en communication. Elle travaille depuis moins de 6 mois. "J'ai l'impression que ce sont des problèmes d'adultes, estime-t-elle. La retraite, c'est encore trop loin pour moi, je n'ai que 23 ans."

Les manifestants seront-ils aussi nombreux pour faire barrage contre la réforme ? Il y a deux semaines, ils étaient 25.000 à Nantes, 50.000 selon les syndicats. La TAN, le réseau de transports en commun nantais, annonce déjà des perturbations sur son site Internet ce mardi jour de grève.