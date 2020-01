Retraites : moins de grévistes chez les enseignants de la Somme mais des militants toujours aussi remontés

Somme, France

Les annonces du gouvernement sur la réforme des retraites "découragent peut-être un peu les collègues" mais "les militants sont toujours aussi remontés" assure Guillaume Ancelet, le secrétaire départemental de la FSU dans la Somme alors que le nombre d'enseignants en grève dans la Somme devrait être moins important ce jeudi 9 janvier comparé au 5 décembre. Un enseignant sur 5 devrait faire grève en moyenne dans le département tous degrés confondus (écoles, collèges, lycées) contre un sur deux au début du mouvement.

On espère faire regonfler le mouvement

Invité de France Bleu Picardie ce jeudi, Guillaume Ancelet, le secrétaire départemental de la FSU dans la Somme, explique que le syndicat demande toujours le retrait de la réforme des retraites et espère "faire regonfler le mouvement" à l'occasion des actions menées d'ici la présentation de la réforme en conseil des ministres. "Peut-être que les collègues doutent des modalités d'action contre la grève" mais "on a vraiment besoin d'eux au maximum et dans la grève et dans la rue" lance le représentant syndical. Il ne croit pas aux promesses du gouvernement quant à l'augmentation des revenus des enseignants pour éviter une baisse des pensions.

Pour un report des premières épreuves du bac en première

Autre sujet en ce début d'année : les professeurs des lycées demandent un report des épreuves de contrôle continu en première. Elles doivent être mises en place fin janvier et cela pour la première fois depuis la réforme du baccalauréat. "Les élèves ne sont pas suffisamment préparés car les collègues n'ont découvert que mi-décembre les banques de sujets sur lesquels les élèves vont être évalués et se sont rendus compte que les sujets comportent des parties qu'ils n'ont pas encore vues au cours du premier trimestre" explique Guillaume Ancelet.

Moins de postes d'enseignants à la rentrée 2020

C'est aussi en janvier que la rentrée de septembre se prépare. Il y aura 40 postes d'enseignants en moins dans les écoles de l'académie d'Amiens, 96 dans les collèges et les lycées avec un nombre d'élèves en baisse. Des suppressions de postes que le secrétaire départemental de la FSU dans la Somme n'accepte pas. L'interview de Guillaume Ancelet est à écouter ici.