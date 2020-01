Réforme des retraites : les perturbations à prévoir dans la Somme ce jeudi 9 janvier

Amiens, France

Le trafic SNCF sera perturbé en Picardie en ce 36ème jour de grève contre la réforme des retraites. Il y aura 3 TER sur 10, 2 TGV sur 3 sur l'axe Paris-Lille et 3 TGV sur 5 sur des liaisons comme Lille-Rennes ou Lille-Bordeaux. Pour savoir si votre train circule, vous consulter le site des TER dans les Hauts-de-France ou le portail général de la SNCF.

Du côté des bus, la circulation se fera sans trop de problèmes à Amiens : un préavis a bien été déposé par une cinquantaine de salariés du réseau Amétis, mais le trafic sera quasiment normal : seule la navette « Cœur de ville » sera interrompue. Attention, tout de même, aux bus qui seront déviés en début d'après-midi à cause de la manifestation amiénoise.

Il n’u aura pas de perturbations sur le réseau Baag d'Abbeville.

Deux manifestations sont prévues dans la Somme : à 10 heures devant le lycée Boucher-de-Perthes d'Abbeville et à 14 heures au départ de la Maison de la Culture d'Amiens.

Des perturbations dans l'Education

Il y aura 20% de grévistes dans les écoles primaires et maternelles de la Somme. Trente établissements seront fermés sur les 498 que compte le département. La carte des écoles touchées par le mouvement de grève est sur le site de l'académie d'Amiens. Dans ce cas de figure ? C'est aux communes d'assurer un service minimum d'accueil.

A Amiens, les élèves pourront être accueillis aux centres de loisirs Notre-Dame et Edgar Quinet : il faudra leur prévoir un repas froid pour le midi.

Dix cantines sur 59 seront fermées : Condorcet, La Neuville, Mercey, André Chenier, Faubourg de Hem, Bapaume, Saint-Maurice A, Saint-Leu, Elémentaire Bords de Somme, Maternelle George Brassens.

La crèche Château Milan assurera un accueil réduit l’après-midi (normal le matin). L’accueil périscolaire de l’école Jules Verne sera fermé le matin et le soir. Celui de la Neuville sera fermé uniquement le soir.

A Abbeville, quinze écoles du territoire de la Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme seront touchés par la grève. Un service minimum sera organisé au sein de ces établissements. Aucune cantine ne sera fermée. La liste des établissements est la suivante :

Abbeville

Ecole primaire Jean Zay, Ecole primaire Rouvroy, Ecole élémentaire Alain Détré, Ecole élémentaire Dany Pruvot, Ecole élémentaire Picardie, Ecole élémentaire Poulies, Ecole maternelle Champ de Mars, Ecole maternelle Chaussée d'Hocquet.

Secteur Abbevillois

Ecole Cambron

Secteur de Saint Valery

Ecole d'Arrest, Ecole de Cayeux-sur-Mer, Ecole de Vaudricourt

Secteur d'Hallencourt

Ecole de Condé Folie, Ecole maternelle Longpré-les-Corps Saints, Ecole d'Hallencourt

Dans les collèges et les lycées, il devrait aussi y avoir des perturbations et des cours supprimés, mais les enseignants ne sont pas obligés de se déclarer grévistes. Le SNES-FSU, le principal syndicat d'enseignants du second degré, table sur 20% de grévistes pour la journée de demain.

Enfin, pour les étudiants, les examens prévus ce jeudi à l'Université Picardie Jules Verne sont annulés, sauf en médecine et en pharmacie.