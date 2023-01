Retraites : 18.000 manifestants à Cherbourg, mobilisation en hausse dans la Manche

Les manchois se mobilisent à nouveaux ce mardi contre la réformes des retraites du gouvernement. Les quatre rassemblements mardi matin à Saint Lô, Cherbourg, Granville et Coutances montre une hausse de la participation dans la Manche.

A RETENIR

18.000 manifestants à Cherbourg selon les syndicats. Les autorités confirment une hausse de la partcipation

selon les syndicats. Les autorités confirment une hausse de la partcipation A Saint-Lô, 2.200 personnes ont défilé selon la police (en hausse par rapport au 19 janvier)

2.200 personnes ont défilé selon la police (en hausse par rapport au 19 janvier) A Granville , la police a compté 1.900 manifestants. A Coutances , ils étaient 1.800 (chiffres police, en hausse par rapport à la manifestation du 19 janvier)

, la police a compté 1.900 manifestants. A , ils étaient 1.800 (chiffres police, en hausse par rapport à la manifestation du 19 janvier) Deux manifestations sont prévues ce mardi après-midi à Avranches et Carentan

Revivez les rassemblements dans la Manche :

12h30- Les manifestations se terminent à Saint-Lô, Cherbourg, Granville et Coutances. Cet après-midi, ça manifeste à Carentan (14h) et Avranches (14h30)

12h15 - Les syndicats SNES-FSU et la CGT annoncent 18.000 manifestants à Cherbourg, 3.000 de plus que le 19 janvier. Les autorités confirment avoir compté plus de monde qu'il y a 10 jours

11h58 - A Saint-Lô, 2.200 personnes participent au rassemblement contre la réforme des retraites (chiffres police), contre 2.000 le jeudi 19 janvier

11h53 - A Granville, la police annonce 1.900 manifestants

11h51 - En attendant les premiers chiffres à Cherbourg, certains parient sur une mobilisation "plus impressionnante" qu'il y a 10 jours

11h49 - Les manifestants en nombre aussi à Saint-Lô ce mardi matin

11h44 - Alors que la tête du cortège à Cherbourg vient de passer la Gare, il y a encore des manifestants au niveau du pont-tournant

11h40 - "Les français en Borne out" peut-on lire sur la pancarte d'une manifestante qui défile à Cherbourg contre la réforme des retraites du gouvernement.

11h37 - Petit point météo : quelques gouttes de pluie sur le cortège cherbourgeois

11h28 - A Cherbourg, c'est une file continue de manifestants de la place Napoléon jusqu'aux Eleis

11h20 - A Coutances, 1.850 personnes défilent dans les rues selon les renseignements territoriaux. Elles étaient 1.500 il y a 10 jours

Près de 2.000 personnes défilent à Coutances selon les renseignements territoriaux © Radio France - Lucie Thuillet

11h00 - A Cherbourg, le cortège s'est élancé de la place Napoléon vers 11h00

10h30 - Comme jeudi 19 janvier, des milliers de personnes se sont retrouvées place Napoléon à Cherbourg-en-Cotentin

Beaucoup de monde place Napoléon à Cherbourg-en-Cotentin, point de départ de la manifestation du 31 janvier © Radio France - Anthony Raimbault

Les syndicats de nouveaux unis pour cette deuxième journée de mobilisation à Cherbourg-en-Cotentin © Radio France - Pierre Coquelin

Lors du premier round jeudi 19 janvier, entre 20 000 et 24 000 manifestants avaient défilé dans le département. A Cherbourg, entre 10.000 et 15.000 personnes s'étaient rassemblées.

Trains, bus, écoles : le point sur les perturbations

SNCF

2 trains sur 10 en moyenne dans la région, comme le 19 janvier dernier. Sont impactés le Paris-Caen-Cherbourg et le Caen-Coutances. Le mouvement doit durer jusqu'à 6h mercredi matin.

BUS

Saint-Lô : importantes perturbations sur le réseau SLAM

Granville : les bus des lignes 1, 2 et 3 du réseau Néva circulent de 7h à 10h le mardi matin et de 13h30 à 16h00

ECOLES

Dans les écoles, un enseignant sur deux est en grève selon la SNUIPP-FSU, le premier syndicat du primaire.

- Des établissements sont fermés comme à Sottevast, au RPI de Néhou/Saint-Jacques/Sainte-Colombe à celui de la Côte dans la Hague et à Blainville.

- A Saint-Lô là où le pourcentage de grévistes est supérieur à 25 % comme à l'école Jules Ferry et de l'Yser un service minimum d'accueil sera organisé.

- Dans le Coutançais : des perturbations à prévoir dans les écoles, périscolaire et cantine

- A Cherbourg en Cotentin : 3 établissements sur 23 n'assureront pas de périscolaire en revanche la cantine sera fermée dans 19 d'entre eux.