Retraites : les prévisions de grève dans les transports du Nord Franche-Comté ce mercredi

La dernière journée de mobilisation avant le vote du projet de loi de la réforme des retraites sera une nouvelle fois très suivie. Les prévisions trafic font état de plusieurs perturbations dans le Nord Franche-Comté pour ce mercredi 15 mars.

Trafic SNCF

L'estimation de la SNCF est de 1 TGV sur 2 sur l'axe Paris-Dijon-Besançon-Belfort, dans la lignée globale des derniers jours : pour rappel, 3 TGV sur 5 en moyenne ont circulé ce lundi et ce mardi. Du côté des trains régionaux, 1 TER sur 2 sera en circulation en Bourgogne-Franche-Comté.

Transports en commun

Plusieurs lignes de bus du réseau Optymo seront déviées ou stoppées ce mercredi matin de 10h à 12h30 en raison du cortège de la manifestation contre la réforme des retraites. Les lignes de bus concernée sont les suivantes : 1,2,4,5,9,21,22,23,23,24,32,33,34,39, BB.

Pour Montbéliard, le trafic sera plus fluide : les difficultés sont concentrées sur les lignes de bus 1 à 3 d'aprés évolitY*.* Les lignes THNS 1, THNS 2 et THNS 3 seront perturbées. Le réseau de transport en commun précise que les agences commerciales d’Audincourt et Montbéliard seront ouvertes.

Deux manifestations distinctes

À Belfort, l'intersyndicale appelle à un rassemblement à partir de 10h ce mercredi 15 mars devant la Maison du Peuple. La manifestation commencera par un discours des différents syndicats représentés. Le cortège prendra ensuite la direction de la préfecture en empruntant l'itinéraire suivant : Maison du Peuple, faubourg des Ancêtres, faubourg de France, gare SNCF, rue Thiers, faubourg de Montbéliard, place Corbis, Préfecture, place d'Armes.

Contrairement à ce samedi 11 mars, un deuxième cortège est prévu à Montbéliard, pour un départ depuis le Champ de Mars à 14h30 ce mercredi.