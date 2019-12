Retraites : les prévisions du vendredi 13 décembre pour le trafic SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Il y aura encore très peu de trains pour ce vendredi 13 décembre dans les gares de la région. La SNCF continue à vous demander d'annuler votre voyage en train si possible et de ne pas engorger les gares pour des raisons de sécurité et vous encourage à utiliser d'autres moyens de transport comme le covoiturage.

Un TER sur sept

Comme ce jeudi, il faudra compter avec un TER sur 7 en moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes. A nouveau, 588 cars seront mis à la disposition des clients sans toutefois permettre d'absorber tout le trafic.

Deux TGV sur sept

Pas de changement pour les liaisons à grande vitesse avec deux TGV sur sept.

Paris Lyon : 10 allers/retours sur 24

Lyon Marseille : 2 allers/retours sur 15

Lyon Montpellier : 2 allers/retours sur 10

Un train Intercité sur quatre

Le trafic des trains Intercité sera très perturbé avec seulement deux allers/retours entre Clermont-Ferrand et Paris.

Train 5962 départ Clermont-Ferrand 8h25 arrivée Paris Gare de Lyon 12h01

Train 5970 départ Clermont-Ferrand 13h22 arrivée Paris Gare de Lyon 16h58

Train 5955 départ Paris Gare de Lyon 8h59 arrivée Clermont-Ferrand 12h38

Train 5973 départ Paris Gare de Lyon 16h57 arrivée Clermont-Ferrand 20h38

Pour connaître les répercussions de la grève ligne par ligne, les usagers sont invités à consulter le site de la SNCF.