Retraites : les syndicats appellent à une mobilisation "massive", suivez la journée du 1er mai

Cette journée du 1er mai sera-t-elle une démonstration "massive" et "populaire" contre la réforme des retraites, comme les syndicats le souhaitent ? Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé une période de "cent jours" mi-avril pour apaiser le pays après avoir promulgué sa loi , l'intersyndicale ne compte rien lâcher. Elle réclame "l'abrogation" du texte. Environ 300 rassemblements sont prévus partout en France. Des perturbations sont aussi à prévoir dans le ciel, mais pas sur les rails, selon la SNCF. Suivez cette nouvelle journée de mobilisation avec France Bleu.

L'essentiel

L'intersyndicale, toujours unie, mise sur une journée "historique" et "un raz de marée" dans la rue

Quelque 300 rassemblements sont annoncés dans le pays

Le cortège parisien s'élancera à 14 heures de la place de la République vers la Nation, des stations de métro seront fermées dès 11 heures

Le trafic aérien s'annonce très perturbé avec entre 25 et 33% des vols annulés dans les plus grands aéroports français.

Il n'y a pas de perturbation à la SNCF

Quelque 300 rassemblements en France

Au total, 300 cortèges doivent défiler partout en France ce lundi 1er mai. La manifestation parisienne s'élancera à 14 heures de la place de la République vers la Nation. "Ce sera familial, festif", a promis la numéro un de la CGT Sophie Binet, soulignant que le défilé parisien aurait "une dimension particulière" avec la présence "de syndicalistes du monde entier" en soutien.

Les autorités estiment que 500.000 à 650.000 personnes pourraient manifester sur tout le territoire, dont 80.000 à 100.000 à Paris. Entre 1.000 à 2.000 individus "à risque" pourraient également être présents, selon une source policière.

Lors de la dernière journée de mobilisation contre la réforme le 13 avril avant la validation partielle du projet par Conseil constitutionnel , 380.000 manifestants ont défilé en France, dont 42.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 1,5 million partout dans le pays, selon les syndicats.

Le trafic aérien perturbé, trafic normal à la SNCF

Il n'y aura pas de perturbation à la SNCF ce lundi 1er mai, a appris franceinfo auprès du groupe, malgré un appel des syndicats de cheminots à "faire du 1er mai une journée de grève et de manifestations réussie partout dans le pays".

Si l'appel à la grève n'a pas été entendu au niveau ferroviaire, il a été entendu du côté des aéroports où le trafic aérien s'annonce très perturbé ce lundi, avec 33% des vols annulés à Orly et 25% à Roissy. D'autres aéroports français seront également touchés. Les détails sont à retrouver dans cet article .

Les syndicats appellent à une mobilisation massive et unitaire

Les syndicats appellent à des rassemblements massifs et festifs dans tout le pays. "Ce 1er-Mai est très important, il fera date", a estimé Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, sur France 2 ce matin. Elle estime que cette nouvelle journée de manifestation peut servir à montrer au gouvernement que les opposants à la réforme "ne passeront pas à autre chose tant que [le texte] n'est pas retiré". "Il ne peut pas y avoir de retour à la normale, si cette réforme n'est pas retirée", a-t-elle martelé.

Marylise Léon, la secrétaire générale adjointe de la CFDT appelée à remplacer Laurent Berger, a insisté sur le caractère unitaire et non-violent souhaité par l'intersyndicale : "On veut que ce soit unitaire et qu'il y ait un élan populaire et festif pour pouvoir faire de ce 1er-Mai une vraie fête du travail", a-t-elle déclaré sur France Inter. Elle a appellé à une "grande vigilance" en matière de libertés publiques mais aussi à ce que les cortèges se déroulent dans "un cadre non violent", "sans atteinte aux biens et aux personnes".

Dans la foulée, Laurent Berger, actuel numéro 1 de la CFDT, a dit s'attendre sur franceinfo à un "très très gros 1er-Mai", pour répondre à la "surdité du gouvernement" sur la réforme. "Le 1er-Mai, c'est d’abord la Fête des travailleurs et travailleuses" et il s'annonce "historique, parce que toutes les organisations syndicales sont présentes", a-t-il rappelé. Appelant à des manifestations dans le calme, il a dit "condamner toute forme de violences contre les biens et personnes, sans ambiguïté".

