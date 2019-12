Retraites : les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation ce samedi matin à Chambéry

La manifestation de jeudi 5 décembre à Chambéry avait rassemblé plus de 5.000 personnes

Chambéry, France

Au niveau national, les syndicats qui se mobilisent contre la réforme des retraites annoncent une nouvelle journée de grève et de mobilisation nationale mardi 10 décembre. Mais d'ores et déjà, l'intersyndicale en Savoie n'a pas attendu les décisions de ses représentants nationaux pour prévoir un rassemblement ce samedi 7 décembre à 10 heures devant la préfecture de Savoie à Chambéry, place Caffe.

Pierre Didio, le secrétaire départemental de Force Ouvrière précise aussi : "Nous continuons nos actions dans les entreprises et auprès du public". Ce vendredi par exemple, le syndicat FO a distribué des tracts devant l'hypermarché Carrefour Chamnord.

Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce vendredi que toutes les mesures de la réforme des retraites seraient dévoilées mercredi 11 décembre. Il est clair : un système de retraites universel "implique la disparition des régimes spéciaux".

Les syndicats comme FO affirment qu'il s'agit "de mettre les feux aux poudres en montrant du doigt les régimes spéciaux, qui sont 2% de la totalité seulement", selon Pierre Didio. "On ne peut pas l'accepter", continue le délégué syndical savoyard. "Nous venons de planter le clou (avec les manifestations du 5 décembre) et on l'enfoncera jusqu'au bout".

Les manifestations du 5 décembre dans les communes de Savoie et de Haute-Savoie ont rassemblé entre 10.000 et 15.000 personnes.