Retraites : les syndicats reçus le 7 janvier par le gouvernement, deux jours avant une nouvelle manifestation

Alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF et la RATP notamment, le gouvernement a dévoilé ce lundi son calendrier de négociations. Elles reprendront le 7 janvier et dureront jusqu'à la fin du mois. Au menu des discussions entre les partenaires sociaux et l'exécutif : les questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière. Le Premier ministre Édouard Philippe "proposera (...) une méthode de travail" concernant l'équilibre financier du système de retraites durant la "semaine du 6 janvier" a précisé Matignon.

Calendrier de sortie de crise

Les syndicats, qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 9 janvier, seront d'abord reçus par les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, ainsi que les secrétaires d'État chargés des Retraites et de l'Action et des Comptes Publics, Laurent Pietraszewski et Olivier Dussopt.

Les syndicats enseignants et ceux de la Fonction Publique hospitalière seront reçus la semaine du 13 janvier, respectivement par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour faire un point sur le "calendrier de négociations des 6 mois à venir" et "lancer le chantier de l’aménagement des fins de carrière à l’hôpital".

En dépit des appels à la trêve lancés par l'exécutif, les transports restent très perturbés et plusieurs raffineries sont à l'arrêt comme à Lavéra dans les Bouches-du-Rhône.