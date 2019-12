Retraites : les syndicats renforcés, le gouvernement sous pression

Après une première journée de mobilisation contre la réforme des retraites réussie pour les syndicats, avec des défilés très fournis à Paris et en région et des taux de grévistes très élevés dans plusieurs secteurs, le gouvernement tente de temporiser et laisse entrevoir des concessions, alors que les organisations professionnelles souhaitent maintenir la pression.Ce jeudi, 806.000 personnes ont défilé dans le pays selon le ministère de l’Intérieur, alors que la CGT en a compté plus de 1,5 million.

La grève se poursuit

Dans les transports, notamment à la SNCF et à la RATP, le mouvement se poursuit ce vendredi, et jusqu'à lundi. L'intersyndicale doit se réunir ce vendredi matin pour décider de la suite du mouvement dans les secteurs concernés. Ce vendredi, les transports devraient rester très perturbés : à la RATP, la reconduction du mouvement a été votée jusqu'à lundi et la direction prévoit 10 lignes de métro fermées, comme jeudi. A la SNCF, la direction anticipe 90% de TGV et 70% de TER annulés ce vendredi.

Les transports restent très perturbés ce vendredi. © Visactu -

De nouvelles journées de mobilisations nationales ?

La CGT estime que la journée de jeudi est "une première étape réussie". Une mobilisation "d'une ampleur rare, inédite depuis 2010 et 1995", lors de précédentes réformes des retraites, a pour sa part estimé Force ouvrière. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites, a estimé ce vendredi sur franceinfo que "très clairement, la balle était dans le camp d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron." Pour Catherine Perret, le mouvement de grève peut s'inscrire dans la durée s'"il n'y a pas de réponse" du gouvernement.

Faut-il s'attendre à un nouveau rendez-vous dès ce samedi, pour gonfler les actions déjà prévues contre le chômage et la précarité? A une deuxième journée de grèves et manifestations mardi ou jeudi prochain? L'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU...) et les organisations de jeunesse se réunissent ce vendredi matin au siège de Force ouvrière pour en décider.

Regonflés par ce premier succès après des mois de marginalisation, les syndicats vont "proposer d'autres 'temps forts' interprofessionnels, dès la semaine prochaine" afin de pousser le pouvoir à abandonner sa réforme, a prévenu la CGT.

Le gouvernement veut apaiser, les partenaires sociaux reçus lundi

Malgré des incidents dans les manifestations à Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou Rennes, la plupart des défilés se sont déroulés dans le calme. Et malgré ces quelques violences, le Premier ministre Edouard Philippe a tenu à rendre "hommage" aux syndicats, notant que dans "un très grand nombre de villes", les manifestations "se sont bien passées".

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a indiqué, ce vendredi sur Europe 1, que les partenaires sociaux seraient reçus dès ce lundi par son ministère et par Jean-Paul Delevoye, en charge des retraites.

Il reste des marges de négociation" - La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Le président Emmanuel Macron est, lui, "calme et déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation", avait indiqué un peu plus tôt l'Élysée. Le Premier ministre doit "s'exprimer vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme". Lundi ou mardi, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, tirera les conclusions de la longue concertation sur ce dossier. "Il reste des marges de négociation", a assuré la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

"Il ne faut pas être bêtement budgétaire, pas tout de suite", a lâché jeudi soir sur France 2 le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Pour lui, la réforme des retraites ne doit pas comporter "immédiatement" de volet budgétaire, comme un allongement du temps de travail. "Notre proposition, c'est pas de baisser les pensions, c'est pas d'augmenter les cotisations, mais c'est de travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps", a rappelé Gérald Darmanin. Mais "est-ce qu'on est pressé au point qu'il faut le faire dès l'année prochaine ?", s'est interrogé le ministre. "C'est une discussion qu'il faut avoir ensemble", a conclu le ministre.