Retraites : la mobilisation se poursuit dans de nombreuses régions, record de bouchons en Île-de-France

C'est un nouveau lundi de galère qui a commencé pour les usagers des transports publics, alors que la semaine qui débute est déterminante pour la réforme des retraites. Son contenu détaillé doit en effet être présenté mercredi, après une nouvelle journée de grèves et manifestation prévue mardi.

Un lundi noir dans les transports

Alors que le trafic SNCF et RATP est très perturbé depuis jeudi, jour de mobilisation massive contre le "système universel" de retraite voulu par Emmanuel Macron, un lundi noir se dessine du fait de l'affluence escomptée en gares et stations. La SNCF prévoit d'assurer "entre 15% à 20%" de son trafic habituel, soit un TGV et un Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) sur cinq, trois TER sur dix, un train Intercités sur cinq et un trafic international "très perturbé". La SNCF a invité "tous ceux qui le peuvent à limiter leurs déplacements en train".

Des actions dans plusieurs régions, record de bouchons en Île-de-France

Comme la semaine dernière, les transports sont donc très perturbés dans plusieurs régions. Conséquence, en Île-de-France, les recors d'embouteillages sont dépassés : à 7h30 ce lundi matin, on avait dépassé les 500 km de bouchons sur les routes de la région. Les fortes pluies se combinent en effet au manque de transports.

Au sud de Nantes, des gilets jaunes bloquent les entrées sud de la ville, aux portes de Retz et de Grand-lieu. Ils filtrent la circulation, qui ne se fait plus que sur une voie.

A Rouen, la CGT mène une opération de blocage ce lundi matin au MIN, le marché d'intérêt national : les camions ne peuvent pas accéder au marché."C'est un lieu stratégique économiquement, nous sommes devant et ça se passe très bien", assure Pascal Morel, le secrétaire de l'union départementale CGT. Les militants du syndicat ont prévu de rester sur place jusqu'en milieu de matinée.