Retraites - Manifestations, blocages et opération escargot : les actions dans la Manche ce jeudi 23 mars

La réforme des retraites, adoptée depuis lundi, continue de fortement mobiliser dans la Manche. On fait le point sur les actions prévues et les perturbations attendues dans le département ce jeudi 23 mars.

Cinq manifestations dans la Manche

Cherbourg à 14h place Napoléon

Coutances à 10h30 place St Nicolas

Granville à 10h30 place de la mairie

Saint-Lô à 10h30 place de la mairie

Avranches à 15h30 place de la mairie

Opération escargot et actions sur les ronds-points

Les syndicats appellent à un « blocage à durée indéterminée » dès jeudi matin au rond-point de Guilberville entre la RN 174 et l’A84. Des rendez-vous sont aussi donnés au rond-point d’intermarché à Coutances et au rond-point près de l’ancienne piscine de Granville.

Une opération escargot sera aussi lancée vers 8h30. Les manifestants partiront du parking d'Auchan à la Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin, jusqu’à la permanence du député de la majorité Stéphane Travert à la Haye-du-Puits.

Le trafic des trains fortement perturbé...

Un seul aller-retour est prévu entre Cherbourg et Paris en train. Départ de Cherbourg à 6h42 et retour le soir depuis la capitale à 16h59. Aucun train au départ de Granville vers Paris.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour retrouver les prévisions de trafic ligne par ligne :

...la circulation des bus aussi

Sur le réseau Cap Cotentin, les lignes urbaines 2, 4 et 6 sont à l’arrêt toute la journée ce jeudi. Certains circuits scolaires sont également touchés (retrouvez ici les prévisions de trafic du réseau Cap Cotentin ).

Sur le réseau Slam à Saint Lô les lignes A, B et C seront perturbées comme les lignes urbaines 1, 2 et 3 du réseau Néva dans le granvillais.

Mobilisation importante dans les écoles

Selon les syndicats du primaire, entre 40% et 50% des enseignants seront en grève ce jeudi. L'accueil périscolaire et la cantine seront perturbés dans certaines écoles.

A Cherbourg, la cantine ne sera pas assurée dans toutes les écoles de la ville. Retrouvez ci-dessous les perturbations école par école à Cherbourg-en-Cotentin :

A Saint-lô, la cantine ne sera pas assurée à l'école de l'Yser.