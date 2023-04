Retraites : manifestations, transports, à quoi faut-il s'attendre pour la journée du 1er mai ?

Le 17 avril, le chef de l'État Emmanuel Macron s'est donné "cent jours" pour apaiser le pays , englué dans une crise sociale provoquée par l'impopulaire réforme des retraites du gouvernement. Mais l'objectif de l'apaisement semble pour le moment loin d'être atteint : les visites présidentielles et ministérielles sont marquées par de bruyants concerts de casseroles et ce 1er mai s'annonce commune une démonstration "massive" et "populaire" contre la réforme des retraites, selon les mots des syndicats. Le 1er mai étant férié, il n'y aura pas grève dans les écoles ou dans les administrations. En revanche, des transports pourraient tourner au ralenti. Manifestations, perturbations dans les transports : à quoi faut-il s'attendre ce lundi 1er mai ? France Bleu fait le point.

Un "raz-de-marée" dans la rue ?

Après douze journées de mobilisation contre la réforme qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, l'intersyndicale, toujours unie, mise sur une journée "historique" et "un raz de marée" dans la rue, réclamant "l'abrogation" du texte.

Cette fois, quelque 300 rassemblements sont annoncés dans le pays. Dans la capitale, le cortège s'élancera à 14 heures de la place de la République vers la Nation. "Ce sera familial, festif", a promis la numéro un de la CGT Sophie Binet, soulignant que le défilé parisien aurait "une dimension particulière" avec la présence "de syndicalistes du monde entier" en soutien. Laurent Berger, qui a annoncé son départ de la tête de la CFDT le 21 juin, a dit espérer "une grande fête populaire contre les 64 ans, pour la dignité du monde du travail". Alors que les dernières journées montraient un essoufflement, Laurent Berger a dit ne pas vouloir terminer avec des "mobilisations chétives, à 100.000 personnes".

Les autorités tablent sur 500.000 à 650.000 personnes sur tout le territoire, dont 80.000 à 100.000 à Paris. Ce serait donc moins que les journées les plus suivies contre la réforme des retraites, mais beaucoup plus que le 1er mai l'an dernier, qui avait rassemblé 100.000 personnes.

Lors de la dernière journée de mobilisation contre la réforme le 13 avril avant la validation partielle du projet par Conseil constitutionnel , 380.000 manifestants ont défilé en France, dont 42.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 1,5 million partout dans le pays, selon les syndicats.

Des rassemblements sous haute surveillance

Dans la capitale, on attend 1.500 à 3.000 "gilets jaunes" et 1.000 à 2.000 individus "à risque", de source policière. Au total, 12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5.000 à Paris.

De plus, plusieurs préfectures ont autorisé l’utilisation de drones par les forces de l'ordre afin de suivre les défilés du 1er-Mai, indiquent-elles dans des communiqués. Ce sera le cas notamment à Lyon, Bordeaux ou encore Le Havre. "Compte-tenu des dégradations, des heurts avec les forces de sécurité intérieure et des sabotages des caméras de vidéoprotection constatés lors de certaines récentes journées nationales d’actions intersyndicales, le préfet de la Gironde a décidé de renforcer la sécurisation du parcours pour garantir le meilleur déroulement possible de cette importante manifestation", justifie par exemple la préfecture de Gironde dans un communiqué. "La captation d’images est strictement encadrée et sécurisée et ne peut pas, par exemple, viser l’intérieur des domiciles", précise-t-elle.

Les policiers et les gendarmes sont autorisés, par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, à utiliser des drones avec caméras embarquées, notamment pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et pour la sécurité des manifestations.

Les policiers et gendarmes appelés à se joindre au mouvement social

Dans une vidéo Youtube, Jean-Luc Mélenchon a appelé, ce vendredi, les gendarmes et les policiers à "entrer dans la lutte" contre la réforme des retraites, lors de la manifestation du 1er mai. Dans une allocution de quatre minutes , le leader de La France insoumise, dont les relations avec les syndicats de police sont houleuses, dénonce le "jeu un peu facile du pouvoir de faire croire que ceux qui sont en lutte pour les droits sociaux seraient des ennemis de la police. Ça n'a pas de sens". "Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte, d'être présent le 1er mai, de faire grève et de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois on vous demande de faire, contre la déontologie de votre métier", a affirmé Jean-Luc Mélenchon en s'adressant directement aux policiers.

La réforme des retraites "c'est aussi pour les policiers", et par conséquent "la lutte contre la retraite à 64 ans, ça les concerne aussi", poursuit-il, regrettant qu'ils soient "employés à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester et défendre des droits sociaux que nous avons en commun".

Trafic aérien très perturbé

Entre 25 et 33% des vols annulés dans les plus grands aéroports français : le trafic aérien s'annonce très perturbé ce lundi 1er mai en raison de la participation de contrôleurs au mouvement de grève contre la réforme des retraites.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a en effet demandé ce mercredi aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vols à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle, pour mettre en adéquation le trafic et les effectifs d'aiguilleurs du ciel disponibles. Ces arrêts de travail, à l'appel de syndicats mobilisés contre la réforme promulguée à la mi-avril, concerneront également de nombreux aéroports en région : 33% des vols devront être annulés préventivement à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse, tandis que 25% des mouvements seront supprimés à Nice et Beauvais, a précisé la DGAC dans un communiqué.

Cette mobilisation des contrôleurs aériens s'annonce comme l'une des plus fortes depuis le début de la contestation de la réforme.

L'aviation civile a également demandé d'annuler 33% des vols à Orly le lendemain, le mardi 2 mai.

Des stations de métro fermées

Dans les transports, des perturbations ne sont prévues du côté de la SNCF ou de la RATP, selon le service économie et social de franceinfo.

Cependant, en raison du passage de la manifestation parisienne, la préfecture de police de Paris a décidé de fermer plusieurs stations de métro à partir de 11 heures. Les trains ne marqueront pas l'arrêt et les correspondances éventuelles ne seront pas assurées. Sont concernées les stations République (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), Oberkampf (lignes 5 et 9), Saint-Ambroise (ligne 9), Voltaire (ligne 9), Charonne (ligne 9), Rue des Boulets (ligne 9) et Filles du Calvaire (ligne 8). La préfecture décidera de la réouverture.