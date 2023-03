Retraites : Mélanie Thomin votera la motion de censure LIOT pour forcer le gouvernement à démissionner

Deux motions de censure ont été déposées après l'emploi par le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de loi sur la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Le vote a lieu à partir de 16 heures ce lundi.

ⓘ Publicité

L'une a été déposée par le RN, l'autre par le groupe Liot, qui se veut "transpartisane" et qui pourrait être votée par la Nupes, Liot, le Rassemblement national et des élus Les Républicains.

La socialiste Mélanie Thomin, élue députée sous l'étiquette Nupes dans la 6e circonscription du Finistère, annonce qu'elle votera la motion déposée déposée par Liot.

France Bleu Breizh Izel : Vous allez voter ces motions de censure ?

Mélanie Thomin : Je vais voter la première motion de censure qui a été proposée. Il s'agit de la motion de censure transpartisane qui a été déposée par le groupe Liot des régionalistes et indépendants. Elle fait figure de motion rassembleuse avec un message fort pour finalement amener et conduire le gouvernement à démissionner.

Mais qui va voter cette motion de censure ? Vous à la Nupes, le RN, Liot et quelques députés Les Républicains, mais pas tous. Ça va être compliqué quand même ?

Cette motion de censure a des chances de pouvoir passer parce que nous sommes dans une configuration vraiment exceptionnelle. Quand on lit les les remarques des députés Renaissance ce week-end ou leur majorité, on se rend compte que aujourd'hui il y a une immense fracture dans ce groupe. Et on peut imaginer qu'un certain nombre de députés, en tout cas je les y invite, vont voter à nos côtés pour cette motion de censure. Il faut 287 députés pour obtenir une majorité sur cette motion de censure et pouvoir à ce moment là obtenir la démission de la première ministre.

Des barrages ont été installés ce lundi matin sur les routes, à Lanester, à Brest. Le mouvement pourrait se radicaliser si la motion ne passe pas et que le gouvernement reste en place?

Quand on est membre de la représentation nationale, quand on est parlementaire, lorsqu'un mouvement se tend, lorsqu'un mouvement se crispe socialement, c'est évidemment très inquiétant parce que cela témoigne d'un climat social extrêmement lourd. Il témoigne aussi d'une colère forte des citoyens. Dans ce climat-là, évidemment, il y a des débordements qui sont à déplorer ou parfois à constater. J'espère que la mobilisation actuelle va rester la plus sécurisée possible. Je me range derrière l'intersyndicale qui est vraiment la boussole et la figure de proue de ce mouvement social. Elle doit pouvoir unifier autour d'elle les citoyens qui ont des revendications.

Vous condamnez les tags qui sont apparus sur les permanences de Graziella Melchior et d'Eric Bothorel, vos collègues Renaissance (à Landerneau et à Lannion) ?

Ces actes sont désolants, à condamner. On ne s'attaque pas à des des élus de la République. Mais cela témoigne d'un climat social très lourd. J'espère que le président de la République et la Première ministre seront suffisamment à la hauteur pour prendre leurs responsabilités, entendre cette colère dans la rue.

loading