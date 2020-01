Retraites : mobilisation et blocages des dockers et personnels du grand port maritime de Rouen

Rouen, France

"Ça va aller crescendo" prévient Yann Mallet, secrétaire du syndicat CGT des ouvriers-dockers du port de Rouen. Une vingtaine de dockers et personnels du grand port maritime de Rouen étaient mobilisés "pour informer" sur la réforme des retraites ce lundi 6 janvier 2020 dans la matinée. Palettes en feu, barrage filtrant de la circulation sur les quais de Seine et distribution de tracts étaient au rendez-vous. Dockers et salariés du port ont également déployé une grande banderole sur la façade du siège du grand port maritime de Rouen.

Les syndicalistes - qui répondent à un appel national de la fédération CGT des ports et docks - promettent de faire durer leur action jusqu'à mercredi matin. "C'est une démonstration de force à l'intention du gouvernement, pour montrer notre mécontentement par rapport à cette réforme qui ne nous va pas du tout."

Yann Mallet de la CGT ouvriers-dockers du port de Rouen. © Radio France - Bénédicte Courret

"Port mort" ce jeudi

A partir de jeudi 9 janvier, journée de mobilisation interprofessionnelle, les dockers et les personnels du port autonome de Rouen seront en grève. Par conséquent, du côté des entreprises de manutention qui emploient les dockers, la journée de jeudi s'anticipe comme les précédentes. Une journée comme celle de jeudi peut voir 98% des salariés en grève et donc la plupart des bateaux accueillis dans le port restent à quai et "ne sont pas travaillés". Autrement, dit le travail prend du retard mais, selon nos informations, aucune escale n'a été annulée depuis le début du mouvement. HAROPA - Port de Rouen, premier port ouest-européen exportateur de céréales, accueille chaque année 3 000 navires, et 6 000 convois fluviaux, qui génèrent un trafic de 27 à 30 millions de tonnes.