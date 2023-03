Retraites : motions de censure, Conseil constitutionnel, RIP, que peut-il se passer après le 49.3 ?

Après le déclenchement du 49.3 ce jeudi, décidé par Emmanuel Macron sur la réforme des retraites et annoncé par Elisabeth Borne devant les députés, le gouvernement doit composer avec une crise politique. L'opposition compte bien utiliser "tous les outils à [leur] disposition [...] pour bloquer la retraite à 64 ans", ont écrit les parlementaires de la Nupes dans un communiqué jeudi soir. Motions de censure, saisine du Conseil constitutionnel, référendum d'initiative partagé : comment l'opposition compte barrer la route au gouvernement ? Qu'est-ce qui attend l'exécutif dans les prochains jours ? France Bleu fait le point.

Les motions de censure

Les motions de censures examinées lundi

Plusieurs groupes de députés vont déposer ce vendredi une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. L'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter une loi sans vote permet aux groupes à l'Assemblée de déposer une motion de censure. Si 287 députés ou plus votent une motion, le gouvernement sera renversé. Les motions de censure doivent être déposées moins de vingt-quatre heures après le déclenchement de l'article 49.3. Soit avant ce vendredi en milieu d'après-midi.

Une fois déposées, elles ne peuvent pas être débattues avant quarante-huit heures. Elles devraient donc être examinées ce lundi, selon le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné.

Qui va déposer une motion de censure ?

Le Rassemblement national doit déposer la sienne ce vendredi. Le groupe des députés indépendants Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) projette également de déposer une motion de censure "transpartisane", qui pourrait rassembler plus largement. Car l'enjeu est de réunir le plus de voix possible, or la Nupes a déjà annoncé qu'elle ne votera pas la motion émanant du RN. En revanche, Jean-Luc Mélenchon a indiqué ce vendredi matin que le groupe LFI, et probablement toute la coalition de gauche Nupes, allait soutenir la motion que déposerait le groupe Liot.

De son côté, le parti d'extrême droite a affirmé qu'il voterait toutes les motions de censure qui seront déposées : "Nous grouperons nos voix sur des motions de censure qui n’émanent pas du RN", a assuré le patron du parti Jordan Bardella ce vendredi matin sur franceinfo.

Le gouvernement peut-il être renversé ?

Dans le cas de la réforme des retraites, une quelconque motion a très peu de chances d'être adoptée, car, en plus des députés RN, Nupes et Liot, il faudrait aussi convaincre "27 députés LR sur 61", a expliqué Hadrien Bect, journaliste au service politique de franceinfo ce vendredi matin. Or, à droite, le président du parti Eric Ciotti a assuré ce jeudi que les députés LR ne s'associeraient ni ne voteraient "aucune motion de censure".

Une poignée de LR s'interroge tout de même sur le fait de se rallier ou non à une motion de censure, comme le député LR Aurélien Pradié, en pointe parmi les frondeurs sur ce texte. "Nous avons un problème de démocratie parce que ce texte, qui va changer la vie des Français, va être adopté sans qu'il y ait eu le moindre vote à l'Assemblée nationale", a déclaré le député LR auprès de BFMTV. "Que chacun mesure la gravité de la situation et le risque de rupture démocratique qu'il y a dans notre pays". "Je ne m'interdis rien" sur un vote, a également assuré le député LR de l'Oise Maxime Minot.

Leur collègue Ian Boucard a, lui, pris sa décision. Il a annoncé sur Twitter qu'il votera la motion du groupe Liot, tout comme Fabien Du Filippo, député de Moselle : "A titre personnel, je voterai la censure" a-t-il affirmé.

Mais la perspective des votes de lundi n'inquiètent pas la majorité. "Nous avons déjà vécu des motions de censure, et à chaque fois la confiance a été renouvelée. Je considère que nous avons vocation à continuer à gouverner dans ce pays", a répondu le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce vendredi sur France Inter.

Le recours au Conseil constitutionnel

La cheffe des députés LFI Mathilde Panot a, de son côté, promis que la gauche saisirait le Conseil constitutionnel. Selon les Insoumis, le gouvernement a utilisé un véhicule législatif qui n'est pas adapté pour la réforme des retraites : le PLFSS (projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale), qui permet de rectifier le budget de la Sécurité sociale pour 2023. La France insoumise assure qu'insérer une réforme des retraites dans un PLFRSS n'est pas constitutionnel, car certains articles ne concernent ni les finances, ni le budget de la Sécu.

Un point de vue que semble partager Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel Pour ce dernier : "Tout ce qui est hors du champ financier" dans le texte, nécessiterait un "deuxième texte" rappelait-il, le 18 janvier dernier, cité par le Canard enchaîné. Laurent Fabius donnait même quelques exemples de mesures qui pourraient être retoquées : "L’index des seniors, les critères de pénibilités ne relèvent pas du PLFRSS".

Le référendum d'initiative partagé

Les membres de la Nupes évoquent cette option depuis plusieurs jours. Le référendum d'initiative partagée (RIP) prévoit la possibilité d'organiser une consultation populaire sur une proposition de loi "à l'initiative d'un cinquième des parlementaires", peut-on lire sur le site vie-publique.fr , soit au moins 185 des 925 parlementaires (577 députés, 348 sénateurs). Elle doit aussi être "soutenue par un dixième du corps électoral", soit 4,87 millions de personnes, dont les signatures doivent être recueillies dans un délai de neuf mois. En revanche, si un RIP est déclenché sur les retraites, il faut qu'il le soit avant la promulgation de la loi adoptée ce jeudi avec le 49.3. Le timing est donc très serré pour l'opposition.

Le député PCF Stéphane Peu a assuré dès mardi avoir les 185 parlementaires nécessaires. Sa proposition de loi proposera que "l'âge de départ à la retraite ne puisse pas excéder 62 ans", a-t-il précisé.

En attendant, la contestation se durcit depuis ce jeudi et l'annonce du recours au 49-3. L'intersyndicale a appelé à "des rassemblements locaux de proximité" ce week-end ainsi qu'à une neuvième journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars.