Retraites : nombreuses actions partout en France, le gouvernement veut "reprendre le dialogue"

Au lendemain de la présentation du projet de réforme des retraites par le Premier ministre - qui a fait basculer les syndicats dits "réformistes", CFDT en tête , dans le camp des opposants - des actions et des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France ce jeudi. Alors que la CFDT, la CFTC et l'Unsa ont appelé à se joindre à la prochaine grande mobilisation le 17 décembre, initiée par la CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse, le gouvernement tente de reprendre la main.

Nombreuses actions en régions

Dans plusieurs villes de France, les manifestants ont répondu à l'appel lancé par les syndicats en lançant des "actions locales".

Entre 3.000 et 9.000 personnes ont défilé à Lyon selon les sources, entre 2.000 et 6.000 à Bordeaux, plus de 2.000 personnes à Grenoble, 4.000 à Nice selon la CGT, plus de 1.000 à Pau et 1.500 à Tarbes (toujours selon la CGT), 400 à Reims, une centaine à Laval.

Entre 1.200 et 4.800 manifestants se sont rassemblés à Limoges avant d'occuper l'autoroute A20.

Plusieurs actions ont été menées sur les routes de Seine-Maritime dans la matinée. Au Havre notamment, la zone portuaire et industrielle a été bloquée par des manifestants qui ont brûlé des pneus. 270 enfants, scolarisés dans deux écoles, ont été évacués à cause de ces fumées par précaution et conduits à la bibliothèque. Des barrages filtrants ont également été organisés en Moselle. Selon la CGT, une manifestante a été légèrement blessée à la sortie de l'autoroute A4 par une voiture qui tentait de forcer le passage.

De nombreuses mobilisations ont aussi été recensées en Loire-Atlantique. À Nantes notamment, un millier de personnes a tenté de bloquer le périphérique. Le centre de tri postal de Carquefou a été bloqué durant deux heures par près de 200 personnes et le centre commercial Atlantis de Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, investi par 350 à 500 personnes selon le personnel de la sécurité sur place.

La CGT a revendiqué des coupures d'électricité dans l'Hérault. Entre 22.000 et 33.000 foyers ont ainsi été privés de courant à Béziers et dans les villages aux alentours. Dans l'Ariège également, 12.000 foyers ont été privé d'électricité durant deux heures.

À Rennes, la manifestation qui a rassemblé entre 2.200 et 3.000 personnes a été émaillée d’incidents. Une personne a été interpellée pour outrage et rébellion.

À Lille, trois lycées étaient en partie bloqués jeudi matin et à Paris, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le calme, à la lumière des fumigènes roses des cheminots selon un journaliste de l'AFP.

"Reprendre rapidement le dialogue"

Mercredi, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a appelé le gouvernement à faire marche arrière sur l'instauration d'un âge d'équilibre dès 2022. En réponse, le Premier ministre, Édouard Philippe, s'est engagé jeudi matin à appeler les partenaires sociaux afin de "voir avec eux comment reprendre rapidement le dialogue". "J'ai noté ce matin la demande de certains partenaires sociaux et notamment de Laurent Berger qu'une réunion soit organisée à Matignon. Je l'ai dit hier (mercredi, ndlr) : ma porte est ouverte et ma main est tendue" a-t-il répété sur son compte Twitter.

"Je suis prêt à discuter, évidemment qu'on va discuter", a réagi Laurent Berger, plaidant pour "retrouver le chemin du dialogue". Mais "vouloir être constructif, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus" a-t-il prévenu.

Un avis partagé par les représentants de plusieurs corps de métier. Le Conseil des barreaux votera des actions vendredi, et les enseignants de la FSU ont appelé à reconduire la grève. Les syndicats policiers en revanche ont suspendu leur mouvement après une réunion au ministère de l'Intérieur. Ils ont expliqué avoir obtenu des garanties sur le fait que tous les policiers bénéficient d'un régime spécifique, et pas uniquement ceux qui sont sur le terrain.

Le projet de loi doit être soumis au Conseil des ministres le 22 janvier et discuté au Parlement fin février.