Retraites : "Nous, on poursuivra la mobilisation", assure la CGT de Dordogne

Les opposants à la réforme des retraites se mobilisent ce mercredi 15 mars pour la huitième journée de grève et de manifestations. Alors que le texte doit être soumis à une commission mixte paritaire aujourd'hui et peut-être voté au Sénat et à l'Assemblée demain. Les syndicats disent qu'ils veulent continuer à protester.

"On rappelle qu'en 2006, les mobilisations contre le Contrat Première Embauche (CPE) avaient duré quatre mois et s'étaient poursuivies bien après l'adoption de la loi, explique Mathieu Le Roch, le secrétaire départemental de la CGT Dordogne. Ce qui avait contraint le gouvernement à ne pas la promulguer. La rue avait imposé un rapport de force suffisant."

Les mobilisations sont amenées à se poursuivre tant que le gouvernement n'aura pas annoncé le retrait de sa réforme - Mathieu Le Roch

Trois manifestations sont prévues en Dordogne : A 10h30 à Périgueux, à 15h à Bergerac et à 16h à Sarlat. Il y a une semaine, le mardi 7 mars, les cortèges avaient rassemblé entre 10.500 manifestants selon la police, et 15.200 selon les syndicats. Les syndicats espèrent encore une forte mobilisation : "Nous ce qu'on cherche, c'est à mettre un maximum de personne en mouvement par la manifestation et la grève. Parce que c'est ce sur quoi le gouvernement va céder", insiste Mathieu Le Roch.

