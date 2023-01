Retraites : "On aurait eu besoin de cette réforme il y a 10 ans" selon le président du Medef d'Ille-et-Vilaine

La Première ministre Elisabeth Borne doit détailler ce mardi 10 janvier la réforme des retraites . L'un des scénarios désormais privilégiés par le gouvernement, c'est le recul de l'âge de départ à 64 ans et une hausse de la durée de cotisation. Pour en parler, Eric Challan Belval, le président du Medef d'Ille-et-Vilaine, était l'invité de France Bleu Armorique ce mardi matin.

On sait que les syndicats sont déjà unanimement contre cette réforme. Ils promettent d'ailleurs de manifester dès ce mois de janvier. Quelle est la position du Medef sur ce qu'on sait déjà de cette réforme des retraites ?

Nous, on pense qu'il faut être courageux en politique. On aurait sans doute dû faire une réforme il y a déjà dix ans. Peut être qu'on aurait réglé le problème. Il faut se rappeler qu'en 45, on a fait le choix de la retraite par répartition et que donc les actifs payent pour les retraites des retraités. Or la démographie est assez clair aujourd'hui. Ce chiffre est en baisse. Effectivement, quand en 1960 on avait quatre actifs qui payaient pour un retraité, aujourd'hui c'est 1,6 actif pour un retraité et ça continue à baisser. Alors on a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on a un pays et c'est sans doute un des seuls pays européens et en tout cas occidental, qui a encore une espérance de vie qui augmente. Quand on regarde les USA, c'est l'inverse, l'espérance de vie baisse, donc il faut plutôt s'en réjouir. Il faut qu'on essaye de trouver une solution pour que nos enfants continuent à avoir une retraite.

Donc vous êtes pour cette réforme ?

Le mouvement des entreprises l'est effectivement.

Ne pourrait-on pas financer autrement ces retraites à l'avenir, selon vous ?

Alors si on regarde quelles sont les options possibles, la première, ce serait de dire 'on va baisser les pensions'. Je pense qu'aujourd'hui les retraités, surtout les retraités modestes touchés par l'inflation, ne veulent pas qu'on baisse leurs pensions. L'autre solution, ce serait de dire 'allons toucher aux cotisations des salariés'. Est-ce que dans un moment où le pouvoir d'achat s'effondre et où les salariés regardent quasi à l'euro près, est-ce que d'augmenter les cotisations c'est une solution ? Je ne pense pas.

Pourtant la majorité des Français ne veut pas de cette réforme...

Je pense qu'on a manqué de pédagogie sur cette réforme des retraites. On n'a pas expliqué et c'est vrai que c'est complexe. Il faut prendre ce temps là d'expliquer, et probablement que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la pédagogie encore plus forte qu'il fallait avoir pour expliquer avant d'imposer la réforme.

Que dire de la pénibilité ? Doit-elle entrer en compte dans le calcul de la retraite ?

Oui, alors on verra ce que la Première ministre annonce aujourd'hui. Au Medef, on n'est pas dans les petits papiers ni dans les secrets de ce qui s'est fait à Matignon. Mais en tout cas, nous, on est évidemment convaincu que le critère d'usure au travail doit être pris en compte, c'est évident.

Cela pourrait concerner les gens qui travaillent dans les abattoirs par exemple en Bretagne ?

Probablement. En tout cas, ce que l'on pense, c'est qu'il ne faut pas faire d'usine à gaz. On est très forts en France pour mettre en place des usines à gaz souvent pondues par Bercy et qui en réalité ne fonctionnent pas correctement. Donc il faut trouver une règle simple, équitable et objectiver les situations personnelles. Regardez chaque salarié individuellement et comment il est exposé à une forme de pénibilité. Et puis nous, on propose la création d'un mécanisme unique qui serait fondé sur la constatation médicale, en remplacement des multiples dispositifs qu'on a aujourd'hui de retrait anticipé du travail, dont certaines grandes entreprises d'ailleurs, se sont emparées à une époque.

Un médecin dirait selon le métier, combien de temps on peut l'exercer ?

J'irai encore plus dans le détail de telles personnes, tel profil, dans telle entreprise. Il faut qu'il y ait un constat médical qui permette d'aller jusqu'à une pénibilité pour individualiser bien la problématique et ne pas simplement avoir une vision globale où tout le monde est dans le même panier. Il faut vraiment aller au plus fin du fin de l'analyse, je pense.

Est-ce que dans ce dossier des retraites, il ne faut pas aussi regarder l'emploi aujourd'hui des seniors, des plus de 55 ans ?

Je pense que c'est un grand enjeu de l'année qui vient et des années suivantes. Comment effectivement on peut améliorer l'emploi des plus de 60 ans. On a notre rôle à jouer nous les entreprises. Je pense qu'on ne l'a pas fait assez pour permettre aux gens de plus de 60 ans de pouvoir rester en emploi. En réalité, si on regarde finement, on s'aperçoit qu'on est plutôt très bons en France en dessous de 60 ans, contrairement à ce qu'on imaginait, c'est vraiment entre 60 et 64 ans que la problématique se renverse.

Que pourraient faire les entreprises par exemple ?

Ecoutez, il faut essayer de regarder comment on peut aménager les postes différemment et se dire qu'un senior, il a aussi son expérience et qu'il peut apporter dans la mixité sociale de l'entreprise et générationnelle. Je pense qu'on est probablement dans un changement de paradigme. En France, on a eu un peu tendance à penser qu'on était efficace entre 30 et 40 ans pour faire un peu caricatural. Aujourd'hui, on s'aperçoit et moi je le vois dans ma propre entreprise, qu'à chaque fois qu'il y a un senior, cela apporte énormément aux très jeunes et à l'entreprise. Il y a un vrai équilibre.