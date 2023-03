Retraites : "on ira plus loin s'il faut" prévient la CGT Energies Béarn-Bigorre après une dizaine de coupures

Dernière ligne droite peut-être cette semaine sur la réforme des retraites : députés et sénateurs examinent ce mercredi 15 mars le texte en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder, avant un vote crucial à l'Assemblée Nationale jeudi. Les syndicats veulent mettre le paquet pour la nouvelle journée de manifestation mercredi, mais aussi sur les actions qui se poursuivent. Les plus marquantes sont probablement celles menées par les électriciens et gaziers, qui multiplient les coupures d'énergie ces derniers jours.

Une dizaine de mises en sobriété énergétique

La CGT Energies Béarn-Bigorre a mené depuis le début du mouvement de nombreuses actions en ce sens, et elle compte bien continuer. Des coupures de courant aussi appelées "mises en sobriété énergétique", opérées par un collectif de grévistes, le collectif "Robin des Bois". Ces actions ont commencé au début du mouvement par des mises en gratuité de l'électricité et du gaz dans des hôpitaux ou des Ehpad, puis elles sont montées d'un cran avec des coupures d'énergie.

La mairie de Pau a été la première ciblée, le 31 janvier dernier. Puis en mars tout s'est accéléré. Le dépôt de bus d'Idélis a été privé d'énergie le mardi 7 mars. Le lendemain, le courant était coupé à Amazon. Le jeudi 9 mars, les grévistes ont visé le Salon de l'Agriculture de Tarbes, inauguré sans électricité, dans le noir. Dans la foulée, la CGT a coupé le courant dans plusieurs centres commerciaux et dans le cinéma CGR quartier de l'université à Pau. Le conseil départemental a aussi subi une coupure le vendredi 10 mars, puis ce lundi 13 mars, l'usine des eaux d'Ogeu.

Des actions illégales

Des actions pour lesquelles les grévistes risquent gros. Elles sont illégales mais le syndicat dit assumer. "C'est illégal, mais c'est moral" reconnaît Claude Etchelamendy, secrétaire général de la CGT Energies Béarn Bigorre. "On intervient sur un outil en toute illégalité, on est en dehors du droit de grève et effectivement on pourrait avoir des licenciements, des poursuites pénales".

Il y a d'ores et déjà eu des plaintes : selon les syndicats, Enedis en a déposé une contre la CGT pour le compte de la mairie de Pau, mais aussi après la coupure à Ogeu. L'usine qui elle-même porte plainte contre X, tout comme Amazon. Dans ce genre de cas, des poursuites graves peuvent exister. Dans le nord de la France, quatre salariés RTE ont été jugés le 28 février dernier à Lille. Ils étaient accusés de cybercriminalité pour avoir procédé à des coupures en 2022 lors d'une grève. Six à huit mois de prison avec sursis ont été requis.

D'autres coupures sont à prévoir

Malgré ces risques, la CGT Energies Béarn-Bigorre dit qu'elle veut aller plus loin. "Ce qu'on veut montrer par ces actions, c'est que nous savons faire ces coupures" explique Claude Etchelamendy, "et si aujourd'hui le gouvernement n'entend pas, on pourra aller plus loin. Il n'y a qu'en dépassant les limites qu'on pourra être entendus donc il pourrait y avoir des actions autres. Aujourd'hui, ce sont des petites conséquences, sur des industriels, sur des entreprise. On s'arrête là pour l'instant, on va voir ce qui va se passer à l'Assemblée Nationale, et s'il faut aller plus loin on est prêts et on continuera, et on ira plus loin".

Des actions qui traduisent aussi une détermination qui va au-delà de la simple grève. "Il y a une détermination dans nos troupes que je n'ai jamais vue moi depuis longtemps" détaille Jean-Maurice Darboucabe, élu CGT Energies Béarn-Bigorre. "On a des gens qui sont vraiment en colère, et on est les premiers à le déplorer, puisque la violence à notre avis elle vient d'en face, là où on ne nous entend pas du tout. Malheureusement dans ce pays pour être entendu on a l'impression qu'il faut toujours en faire plus. C'est vrai que les millions de personnes dans la rue ne suffisent pas à infléchir un gouvernement qui est de moins en moins centré sur la démocratie. Donc bien sûr on est obligés de monter le ton pour essayer d'être entendus, mais on ne sait même pas si ça sera suffisant. Et on ne sait pas demain où ça s'arrêtera, pour le moment on a été déjà responsables, j'espère qu'on le restera, mais enfin les irresponsables sont certainement de l'autre côté".