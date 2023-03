Retraites : "On luttera jusqu'au retrait du projet", affirme le secrétaire général CGT des dockers du Havre

Souvent noyé dans la foule de dockers des manifestations havraises, il est un homme qui prend peu la parole publiquement. Johann Fortier, secrétaire général CGT des ouvriers dockers du port du Havre, est à la tête du plus gros syndicat havrais avec 4.000 adhérents : 2.700 actifs, 1.300 retraités. Il revient avec France Bleu Normandie sur plus de deux mois de lutte contre la réforme des retraites , mais aussi sur le congrès confédéral de la CGT qui doit s'achever ce vendredi.

"Voyez encore une fois plus de 4.000 dockers présents dans la rue aujourd'hui après notre 15e jour de grève", atteste Johann Fortier en désignant d'un mouvement de main le groupe compact de ses adhérents au départ de la manifestation havraise contre la réforme des retraites, mardi. Depuis le 19 janvier, les dockers du Havre affichent des taux de grévistes de 100% pour chaque journée d'action à l'appel de la fédération nationale CGT des Ports et Docks.

"La mobilisation s'est intensifiée depuis l'adoption du texte", poursuit Johann Fortier. Notre fédération des Ports et Docks a décidé d'une grève reconductible depuis un bon moment. On est à nouveau toute cette semaine en action : arrêt de toutes les heures supplémentaires, arrêt des shifts exceptionnels hors horaire d'accostage des navires. On a maintenu 24 heures de grève sur les moments forts comme ce mardi 28 mars, le reste de cette semaine nous appelons à 4 heures de grève par jour, de 12 heures à 16 heures".

"L'espérance de vie d'un ouvrier, c'est à peine 60 ans et un mois"

"Dans l'histoire des ouvriers dockers cette mobilisation n'est pas exceptionnelle, rappelle Johann Fortier, mais il nuance : "évidemment, cette lutte dans son ensemble est exceptionnelle par l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui au niveau du territoire national".

Cortège havrais contre la réforme des retraites. - Gérard Hourdin

Et de rappeler la détermination qu'il sent dans ses rangs : "quand on a dans nos professions une vie écourtée par rapport la moyenne nationale, obligatoirement, on ne peut pas accepter deux ans de plus de travail. L'espérance de vie d'un ouvrier, c'est à peine 60 ans et un mois. Donc, à partir de là, on luttera jusqu'au retrait de ce projet."

"Ce n'est pas nous qui avons la solution, c'est le Président"

Depuis le 19 janvier et la première journée d'action contre la réforme des retraites , les manifestations et les grèves s'amplifient dans la région. Mais depuis mars, les blocages d'accès aux entreprises par des syndicalistes et des manifestants se font plus nombreux. Dans un communiqué ce lundi, neuf représentants des entrepreneurs du secteur havrais s'inquiètent des conséquences des "blocages de la zone industrielle et portuaire du Havre" sur la survie de certaines entreprises.

Alors que les entrepreneurs interpellent les grévistes, Johann Fortier leur répond : "ils peuvent prendre leur téléphone, et c'est ce qu'ils font, nous disent-ils ; et écrire aussi au gouvernement, au Président, pour dire que tout cela doit s'arrêter, que s'en est trop et que ça ne peut plus durer. Sur ce point, on est d'accord avec eux, mais ce n'est pas nous qui avons la solution, c'est le Président qui l'a."

Dans ce contexte se tient le congrès confédéral de la CGT à Clermont-Ferrand , avec l'annonce d'un ou d'une nouvelle secrétaire générale vendredi. D'un sourire, Johann Fortier élude notre question sur un éventuel favori parmi les dockers : "les discussions se poursuivent. Nous regarderons aussi les équipes que chacun réussira à réunir autour de lui. C'est ce qui déterminera le choix de la fédération in fine. Évidemment, en espérant sortir de ce congrès avec une ou un nouveau secrétaire général... c'est l'idée."

Même si, constatons-nous, un nom ressort dans les cortèges havrais ces derniers jours : "Céline Verzeletti est havraise de naissance, ce qui lui vaut évidemment toute notre amitié. Mais ce n'est pas ce qui sera déterminant in fine pour le choix du ou de la nouvelle secrétaire générale de la CGT."