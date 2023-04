Retraites : "On ne lâchera rien", promet Force Ouvrière dans l'Eure

C'est la 11ème journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites, partout en France, notamment dans la Seine-Maritime et l'Eure. Ce mercredi, la réunion entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale pour sortir du conflit des retraites s'est soldé par un "échec" selon les syndicats.

Les leaders des huit organisations syndicales sont arrivés peu après 10h00, ensemble et à pied, à Matignon et sont ressortis au bout d'une heure. "On ne s'attendait pas à grand-chose. Depuis le 19 janvier, on est mobilisés avec l'ensemble des travailleurs, des jeunes, des retraites contre ce projet de loi qui nous emmène tout droit vers la retraite des morts. On a 90% des salariés qui sont opposés. On voit bien qu'on a un gouvernement qui veut passer en force. Tant qu'on aura pas obtenu le retrait, on ne lâchera rien, et on continuera à se battre contre ce projet", explique David Lecomte, secrétaire de Force Ouvrière dans l'Eure.

ⓘ Publicité

Mercredi, Elisabeth Borne a expliqué ne pas vouloir avancer "sans les partenaires sociaux." David Lecomte ne "voit pas où est le geste d'apaisement. C'est en fait simplement une action de communication du gouvernement qui n'a qu'un but, c'est gagner du temps jusqu'au Conseil constitutionnel. Il est clair que ce qui nous importe, c'est d'amplifier et de continuer la grève et la mobilisation sur l'ensemble du territoire et notamment dans l'Eure. Je rappelle qu'on a trois manifestations ce jeudi matin à Evreux, Pont-Audemer, et Gisors."

Selon David Lecomte, "ce qui est important pour nous, c'est de gagner le retrait. Il est hors de question qu'on continue à dire, à négocier, à discuter sur quoi que ce soit tant qu'on n'a pas obtenu le retrait du projet de loi.

Que les choses soient claires, je m'adresse au gouvernement et je m'adresse à la Première ministre, au président de la République. Retirez votre projet tant que vous n'aurez pas retiré votre projet, on continuera à amplifier la mobilisation. Je peux vous garantir que la détermination, la colère."

Le secrétaire départemental de Force Ouvrière reconnaît que "ça a un coût. Tout ça, c'est un sacrifice. Je rappelle qu'il vaut peut-être mieux se sacrifier pendant quelques jours de grève pour pouvoir obtenir deux ans de vie en bonne santé à l'approche de notre retraites. Je rappelle qu'on a mis en place des caisses de solidarité aussi bien dans le cadre de l'intersyndicale de l'Eure."

loading