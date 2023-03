Réforme des retraites : opérations escargots vers Fos-sur-Mer

Un trafic ralenti pour exprimer la colère. À l'appel de la CGT, quatre opérations escargots sont organisées ce mardi matin sur les autoroutes des Bouches-du-Rhône. Les cortèges sont partis de la Ciotat, d'Arles, de Lançon et la Barque à Fuveau.

La circulation est ralentie et tous les véhicules se rendent aux DPF à Fos-sur-Mer, le dépôt pétrolier où des grévistes ont été réquisitionnés tôt ce mardi matin.

Des cortèges vers Fos-sur-Mer

Quatre opérations sont menées en même temps ce mardi, entrainant d'importants ralentissements. "Toujours pour la même raison, et encore plus depuis hier soir", justifie Olivier Mateu, secrétaire général de l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, présent dans le cortège sur l'A7. "Le gouvernement ne connait que la force et l'entêtement et il en profite en plus pour casser le droit de grève, c'est insupportable".

Les cortèges se réunissent à Fos-sur-Mer car du personnel a été réquisitionné par la préfecture au dépôt DPF. Le ministère de la Transition énergétique a annoncé la réquisition de "trois salariés par relève face à l'aggravation des tensions d'approvisionnement dans les Bouches-du-Rhône", conséquence des grèves contre la réforme des retraites.

La moitié des stations touchées par au moins une pénurie

"La réquisition est valable pendant 48h en tant que de besoin, à compter du 21 mars" et concerne "des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt" qui approvisionne la région PACA et l'Est de la région Occitanie en carburants, a précisé le ministère dans un communiqué. Le dépôt expédie également du carburant par oléoduc vers la région lyonnaise.

"Aujourd'hui les stations restent globalement bien approvisionnées au niveau national, mais des tensions se cristallisent en PACA", a expliqué la ministre Agnès Pannier-Runacher. La moitié des stations-service des Bouches-du-Rhône manquaient d'un type de carburant, et 37% étaient à sec lundi, selon des données publiques analysées par l'AFP.