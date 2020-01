Retraites : 3000 manifestants à Dijon contre la réforme, selon les syndicats

Côte-d'Or, France

Les syndicats CGT, FSU, FO et Solidaires, réunis place de la Libération à Dijon, ont appelé à manifester ce jeudi 16 janvier contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Environ 3000 manifestants étaient au rendez vous ce jeudi, selon les syndicats. Les renseignements territoriaux comptent 2000 manifestants. Un chiffre en baisse, comparé aux huit mille manifestants du tout premier cortège le 5 décembre dernier.

Quelques gilets jaunes ont rejoint le cortège place de la Libération © Radio France - Lou Bourdy

Pour cette sixième journée de mobilisation inter-syndicale, le cortège était composé d'une majorité de retraités, d'enseignants, de personnels de santé et quelques étudiants. Parmi ces derniers, Pierre, étudiant en deuxième année d'histoire, ne compte rien lâcher : "Je manifeste depuis le 5 décembre dernier, et je vais continuer. Je suis contre cette réforme qui va tous nous précariser." Sur des pancartes, pendant la manifestation, on pouvait lire aussi : "Nous ne pouvons pas être la génération sacrifiée."

Les syndicats CGT, FSU, FO et Solidaires se sont réunis place de la Libération à Dijon © Radio France - Lou Bourdy

Nouvelle journée de mobilisation vendredi 24 janvier

Selon les syndicats rencontrés sur place par France Bleu Bourgogne, trois autres journées de mobilisation sont prévues la semaine prochaine à Dijon : mercredi, jeudi et vendredi. "On ne lâche rien, confie Franck Laureau, secrétaire général de FO en Côte-d'Or. On va répéter nos actions le temps qu'il faudra." Vendredi 24 janvier, une nouvelle journée de mobilisation inter-syndicale est prévue, jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres.