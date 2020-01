Retraites : plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans toute la France contre la réforme

Au 43e jour de grève contre la réforme des retraites, l'intersyndicale (CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU) appelait à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestations partout en France ce jeudi. Ces syndicats, qui restent opposés au projet du gouvernement malgré le retrait provisoire de l'âge pivot du projet de loi, demandent toujours son retrait pur et simple.

"La détermination est toujours aussi grande"

Les syndicats espèrent retrouver une mobilisation conséquente après une journée d'actions locales mardi peu suivie et des journées nationales en recul : le 11, la police avait dénombré 149.000 manifestants après 452.000 le 9 janvier et 805.000 au premier jour le 5 décembre.

"La détermination est toujours aussi grande", a assuré le numéro un de la CGT Philippe Martinez avant le départ de la manifestation parisienne. "Il n'est jamais trop tard pour faire céder un gouvernement". "Mettons ce projet de loi définitivement de côté, abandonnons-le, revenons à la table des négociations", a renchéri son homologue Yves Veyrier (FO). "Il n'y a pas l'idée que le gouvernement aurait bougé en quoi que ce soit", a déploré Benoît Teste (FSU), reconnaissant que "la lassitude, c'est le risque de ce mouvement" et estimant qu'"il faut continuer ce travail de conviction de l'opinion".

Manifestations à Paris et en régions

Des cortèges ont défilé dans toute la France dans la matinée : Valence, Mont-de-Marsan, Reims, Châteauroux et Bourges, Guéret, Besançon, Clermont-Ferrand, Orléans, Toulouse, Tours, Chambéry et Annecy, à Nantes et en Loire-Atlantique, Dijon, à Grenoble et en Isère, à Cherbourg et dans la Manche, Bordeaux, Reims, Bayonne, ou encore Laval.

La CGT revendique 250.000 manifestants à Paris. La manifestation parisienne est partie un peu avant 14h de Montparnasse pour rejoindre la Place d'Italie, derrière une banderole "Retraites à points: tous perdants, retraite à 60 ans : tous gagnants!".



SNCF et RATP : le trafic s'améliore mais reste perturbé

Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a jugé que la grève à la SNCF et à la RATP était "sans issue" et n'avait "que trop duré". Le taux de grévistes ce jeudi est remonté ce jeudi à 10,1% à la SNCF contre 4,7% mercredi, avec 30,5% des conducteurs en grève (22,4% mercredi).

Le trafic SNCF confirme son amélioration : en moyenne, 9 TGV sur 10 sont assurés sur l'ensemble des destinations en France et à l'international. Côté TER, l'amélioration se confirme dans toutes les régions avec 8 liaisons TER sur 10. L'amélioration des liaisons en Transilien reste progressive, avec 3 trains sur 4 en moyenne en région parisienne.

Du côté de la RATP, le trafic reste "perturbé" mais en légère amélioration par rapport à mercredi. Les métros rouleront mieux, avec un trafic normal sur trois lignes, dont deux automatiques, et l'ensemble des lignes ouvertes mais perturbées.

► Les prévisions détaillées du trafic pour ce jeudi 16 janvier

Les enseignants en grève ce jeudi

La mobilisation des enseignants dans les cortèges est particulièrement scrutée, après l'annonce par le ministre Jean-Michel Blanquer d'"augmentations importantes dès 2021", notamment des hausses de salaires de 70 à 90 euros net par mois en début de carrière.

Le ministère a annoncé à la mi-journée un taux de grévistes de 6,6% dans le primaire et de 6,83% dans les collèges et lycées, contre respectivement 18,81% et 16,49% jeudi dernier.

Les avocats dans les défilés

De leur côté, les avocats ont obtenu le maintien d'"une caisse propre à leur profession" mais le Conseil national des barreaux n'en est pas satisfait.

Les raffineries toujours perturbées

La mobilisation se poursuit également dans les raffineries : la CGT avait appelé à un arrêt des expéditions dans toutes les raffineries jusqu'au 16 janvier inclus.

"Quatre sur sept connaissent des difficultés temporaires dans leurs expéditions", mais c'est le cas de seulement deux dépôts de carburant "sur environ 200", et la situation reste "quasi-normale" dans les stations-service, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Les ports toujours bloqués

L'opération "ports morts" continue jusqu'à vendredi, à l'appel de la CGT, dans les sept grands ports maritimes français (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille ), à l'appel de la CGT.

Les blocages à Saint-Nazaire, le Havre, Rouen et Marseille se poursuivent ce jeudi.

A Calais et Dunkerque, l'opération se poursuit, la CGT promet des perturbations sur les ferries.

Près de Bordeaux, le terminal de Bassens, le plus important de l'agglomération bordelaise, est bloqué depuis deux jours. La mobilisation devrait s'arrêter ce soir.

A La Rochelle, l'intersyndicale a bloqué ce jeudi matin l’accès aux dépôts pétroliers de La Pallice, au nord-ouest de La Rochelle, juste à côté du port, qui lui n'est pas bloqué.

Nouvelles journée d'action les 22, 23 et 24 janvier

L'intersyndicale a d'ores et déjà décidé d'une nouvelle "journée massive de grève et de manifestation interprofessionnelle" le 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres. Les organisations CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, Unef, UNL et FIDL appellent aussi "à des actions de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire les 22 et 23 janvier", notamment sous la forme de "retraites aux flambeaux ou autres initiatives le 23 au soir", avant de "faire du vendredi 24 janvier, date du conseil des ministres qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de grève et de manifestation interprofessionnelle".