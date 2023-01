Retraites : plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans le Finistère

Des records de mobilisations dans le Finistère ce jeudi 19 janvier. Ils étaient plusieurs milliers dans les rues des différentes villes pour protester contre le projet de réforme des retraites.

Selon la CGT, ils étaient 20 000 à Brest, 16 000 à Quimper, 8 000 à Morlaix, 5 000 à Quimperlé et 2 000 à Carhaix à défiler pour clamer leur opposition au projet du gouvernement, avec un rejet massif du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. "C’est la première fois depuis 2010 qu’il y a autant de monde", se félicite Hugues Nadeau, de la CGT Finistère Sud.

"On ne va pas aller en déambulateur en camion", explique Bruno, chauffeur-livreur. "Si on nous dit d'aller à 64 ans, j'arrête de travailler et je me mets micro-entrepreneur", lance-t-il.

"Je n'ai que 40 ans, mais ce sera encore pire si on ne fait rien", lance Héloïse. Juste à côté Maelys approuve. Elle est encore étudiant et "espère avoir une retraite" mais elle pense aussi "à ceux qui travaillent dur toute leur vie et qui ne peuvent pas en profiter à la fin pour se reposer… C'est un peu triste".