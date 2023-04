Retraites : plusieurs rassemblements en Limousin en attendant la décision du Conseil constitutionnel

Au plus fort de la matinée, ce vendredi, un cinquantaine de personnes étaient rassemblées sur le rond-point de la Croisière en nord Huate-Vienne.

Nouvelle journée d'actions contre la réforme des retraites en Limousin ce vendredi, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte, pour clôturer une semaine sociale tendue . Une trentaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Limoges, à l'appel de la CGT. D'autres actions, notamment des barrages filtrants se sont tenus dans la matinée.

ⓘ Publicité

Une cinquantaine de personnes, au plus fort de la matinée, ont aussi tracté et boqué la circulation sur la nationale 145 au niveau du rond-point de la Croisière entre la Haute-Vienne, la Creuse et l'Indre. Jusqu'à deux kilomètres de bouchons ont été enregistrés selon la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest. La situation s'est calmée à l'approche de la mi-journée.

À lire aussi Retraites : une 12e journée de mobilisation en pleines vacances en Haute-Vienne et en Corrèze

Barrages filtrants en Corrèze

Des rassemblements statiques filtrant se sont tenus, à l'appel de l'intersyndicale dès 8 heures 30, ce vendredi, sur le nouveau rond-point des Droits de l'Homme à Brive et dès 8 heures au rond-point Saint-Pierre à Tulle. Des rassemblements sont ensuite annoncés à 15 heures devant la préfecture à Tulle et les sous-préfecture de Brive et Ussel en attendant le Conseil constitutionnel.

À Limoges, le Comité de mobilisation des étudiants , de la fac de lettres et de sciences humaines, appelle à un rassemblement devant la préfecture de Haute-Vienne à partir de 18 heures.